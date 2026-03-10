Previsel llega a su edición 19 con más de 50 acciones en Ourense

Expourense acogerá la decimonovena edición de Previsel, Salón de Prevención y Seguridad Laboral, los días 11 y 12 de marzo. Este evento busca consolidar su posición como espacio exclusivo de formación especializada impartida por expertos, y en él participarán todas las ramas del sector: Administración, patronal, sindicatos, colegios profesionales, servicios de emergencia y centros educativos, que han preparado un programa conjunto de más de 50 actividades.

UGT enseñará a los asistentes cómo preparar mochilas de supervivencia vitales para las primeras 72 horas tras ocurrir una catástrofe

El salón se dividirá este 2026 en dos ámbitos: zona de exposición y jornadas técnicas. La edición incluye también la inclusión de simuladores de realidad virtual aportados por los centros educativos de FP -el Centro Galego de Innovación Eduardo Barreiros y el CIFP A Carballeira-, que facilitarán experiencias inmersivas 360º y 3D sobre emergencias sanitarias.

Otro de los atractivos será la visita del helicóptero medicalizado H4, prevista para el miércoles 11, bajo organización de la asociación de técnicos sanitarios Tesgalicia. Simultáneamente, AXEGA desplegará una bomba de achique de gran caudal y su puesto de mando avanzado.

A prevención, un dos fins prioritarios da protección civil, é o medio para garantir a seguridade da cidadanía e responder de modo axeitado e eficaz en caso de riscos colectivos"

En el ámbito de las ponencias participarán también los tres sindicatos. UGT enseñará a los asistentes cómo preparar mochilas de supervivencia vitales para las primeras 72 horas tras ocurrir una catástrofe. CCOO preparó un seminario sobre enfermedades profesionales, y CIG organizó una jornada centrada en proteger trabajadores frente a fenómenos meteorológicos adversos. Además, los Bomberos de Ourense impartirán un obradoiro práctico de manejo de extintores.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) planteará los riesgos de “jugar a la ruleta” con la prevención laboral. Previsonor analizará el impacto del gas radón en trabajo y hogar, y repiten las cadenas de supervivencia de Cruz Roja, las mediciones antropométricas realizadas por Sanidade, y los controles de glucosa facilitados por la Asociación Diabética Auria.

Manuel Pardo, delegado territorial de la Xunta en Ourense, subrayó durante la presentación la importancia de estos mecanismos afirmando que “a prevención, un dos fins prioritarios da protección civil, é o medio para garantir a seguridade da cidadanía e responder de modo axeitado e eficaz en caso de riscos colectivos”.

