La primera promoción de Relaciones Internacionales del Campus de Ourense echa a volar

El próximo 29 de mayo, la primera promoción del grado en Relaciones Internacionales pondrá fin a sus estudios en el Campus de Ourense. La titulación, nacida en el curso 2022/2023, despide a una generación “preparada para volar por el mundo”, formada bajo un enfoque multidisciplinar imprescindible para la actual sociedad global.

El éxito de la titulación es indiscutible. Oferta solo 25 plazas en Ourense y su nota de corte ha pasado de un 10,02 inicial a un exigente 11,45. Laura Carballo, decana de la facultad, destaca que es una carrera “fuertemente multidisciplinar, participando en la docencia áreas de antropología, ciencias empresariales, política, derecho o economía”. Además, resalta su marcado carácter trilingüe, impartiéndose el 50 % de las clases íntegramente en inglés.

Carballo describe a esta promoción, mayoritariamente femenina, como jóvenes “muy curiosos y dinámicos, participativos, con pensamiento crítico e ideas propias”. “No dudaron en aprovechar oportunidades para las que no tenían referentes previos”, como prácticas en embajadas. Son universitarios proactivos que “no dejan pasar oportunidades de participar en congresos o seminarios, también como ponentes”, lo que motivó celebrar jornadas profesionales desde segundo curso “ya que no querían cerrarse opciones”.

Este grado interuniversitario comparte sus dos primeros cursos con el campus de Ferrol (UDC). A partir de tercero, el alumnado elige su especialización. Esta promoción incluye a estudiantes locales y a diez jóvenes procedentes de Ferrol que se trasladaron para cursar la mención en Gestión de Proyectos y Negocios Internacionales.

Balance positivo

Los comienzos exigieron mucha adaptación. “Los dos primeros años no fueron nada sencillos”, admite Carballo, recordando la complejidad de la docencia híbrida inicial y la falta de “espacios propios” que obligó a constantes cambios de aula.

Con todo, para Ainhoa García, delegada estudiantil, “ser la primera promoción gallega del Grado de Relaciones Internacionales es una gran experiencia” y espera que su camino “hará que las siguientes promociones mejoren”, apunta. Hoy hace un balance inmejorable, asegurando que “no solo crecí académicamente, sino también como persona, descubriendo cómo funciona realmente el mundo que nos rodea”.

Ante su inminente salida laboral, la decana augura un gran futuro a estos “profesionales flexibles”. “La versatilidad del Grado en términos de conocimientos, así como las habilidades que adquieren estos graduados, los capacita para adelantarse a tales cambios antes que otros”, concluye.