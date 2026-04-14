¿Sabe usted que en Progreso se registran atascos de hasta un cuarto de hora?

¿Sabe usted que en Progreso el tráfico no progresa? ¿Que los atascos son una constante? ¿Que los cambios de acera provocan que la principal calle abierta al tráfico en la ciudad se convierta en una ratonera en horas punta? ¿Que ya se han registrado retenciones de más de un cuarto de hora? ¿Que por si no era poco esta situación el viernes una carrera ciclista cortará la calle, además de otras arterias de la city? ¿Y que manda carallo?