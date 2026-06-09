En la provincia de Ourense se construyen una media de 260 piscinas anuales

Los ourensanos cada vez desean más darse un chapuzón sin salir de su propia casa para combatir el abrasador calor que cada vez llega antes -véase este mes de mayo- y se va más tarde. La construcción de piscinas no cubiertas está registrando un auténtico bum en la provincia, pasando de 5.475 en el 2020 a 6.765 en el 2025 (últimos datos), según la contabilización del Registro General del Catastro, lo que supone una media de 260 nuevas albercas anuales y alrededor 1.300 desde la pandemia.

Este ritmo de construcción ha transformado significativamente el paisaje en el último lustro, en especial en el área periurbana. Además del Concello de Ourense, con 951 piscinas (41 más que hace un año), los concellos colindantes están siendo uno de los puntos de mayor proliferación de albercas: 195 en Toén, 224 en Amoeiro, 247 Coles, 291 en Barbadás, 341 en San Cibrao das Viñas y como segundo concello con más piscinas de toda la provincia y el que tiene más per cápita, destaca Pereiro de Aguiar, con un total de 701 piscinas descubiertas.

Desde el sector de la construcción confirman que “las zonas donde más aprieta son Verín, Xinzo, la zona de A Derrasa (Pereiro de Aguiar), San Cibrao das Viñas, mientras que en Valdeorras hay menos movimiento”, como señalan desde Piscinas Alecrín. Verín es uno de los puntos exitosos, con 424 piscinas (tercer municipio en el ránking), mientras que las otras dos grandes villas caen bastantes puestos: O Barco de Valdeorras tiene 233, mientras que O Carballiño cae todavía más con solo 164.

Los 15 concellos con más piscinas privadas (2025)

Además de las piscinas al aire libre, en la provincia se contabilizan también 205 piscinas cubiertas, lo que aumenta el total a 6.970 albercas.

La comodidad, en casa

Con un calendario de piscinas públicas, limitado y un calor que aprieta cada vez más, y en fechas más amplias, la opción de tener una piscina privada se hace cada vez más apetecible. Además, entre la mentalidad de los ourensanos cada vez gana más enteros invertir en el bienestar cercano: “Las familias deciden antes invertir en su hogar y disfrutarlo todo el año, que coger 15 días y poder irse fuera con gastos de hotel o desplazamientos”, resaltan desde Piscinas Alecrín, que marcan este bum desde el 2019.

Las fiestas con amigos, familiares o celebraciones como churrascadas son cada vez más valoradas y tener un entorno de relax y refrescante en la época veraniega para organizarlas se posiciona ya como una de las prioridades para la sociedad ourensana.

Evolución del número de piscinas no cubiertas

Construcción y costes

Desde Piscinas Alecrín señalan que la opción mayoritaria es la de vasos prefabricados de fibra o vidrio, con alrededor de un 80% de las solicitudes. Se trata de un modelo más económico y rápido: “Hacemos pedido a fábrica y en dos meses nos la suministran directamente. En el momento que llega, en cuestión de 10 días tienes una piscina ya útil, hábil y con la zona de baño ya preparada”. El coste parte de unos 14.000 euros, mientras que las piscinas de obra suben su coste debido al mayor tiempo de ejecución, materiales empleados y nivel de personalización.

Los gastos de mantenimiento dependen principalmente de la eficiencia de los equipos y el mantenimiento. “Con una instalación eficiente y un mantenimiento adecuado, el coste anual de mantenimiento puede situarse aproximadamente entre 200 y 260 euros, sin incluir los productos necesarios para el tratamiento del agua”, manifiestan desde piscinas Alecrín.

Retardo catastral

Uno de los datos más llamativos de la última actualización de número de vasos en Catastro es el crecimiento desmedido en Sandiás, que pasa de 25 en el 2024 a 48 en 2025. La realidad es que en la práctica no hubo una duplicación real de piscinas en solo un año, sino que se hizo una contabilización más exacta durante ese período, como confirmó el alcalde del municipio, Felipe Traveso: “Solo me consta que se hiciesen dos en el último año”.

Piscinas públicas abiertas a partir de este sábado

Las piscinas públicas de Ourense abren este sábado día 13, a falta de una semana para el inicio del verano. En la misma fecha se inaugura la temporada de piscinas de Barbadás y de San Cibrao das Viñas. Por su parte, el Parque Acuático de Monterrei abrirá el 19 de junio y estará activo hasta el 13 de septiembre. A estas alturas, todavía no se encuentran cubiertos los cupos de socorritas de cara a la temporada de verano, pero desde la Academia Galega de Seguridade Pública esperan que se completarán todos.