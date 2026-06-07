Piscinas de San Cibrao das Viñas: precios, fechas y otros detalles para el verano de 2026

Con la llegada del buen tiempo y el inicio de la temporada de verano, uno de los momentos más esperados por los vecinos y visitantes de este concello ourensano ya tiene fecha oficial. Las piscinas municipales de verano de San Cibrao das Viñas abren sus puertas el próximo 13 de junio.

Este año, el Concello ha apostado por la modernización de sus servicios. La gran novedad de esta temporada es la implantación de la App Oficial del Concello de San Cibrao das Viñas, desde la cual se centralizarán de forma rápida, segura y cómoda todos los trámites y accesos a las instalaciones.

Horarios de apertura y funcionamiento

Para que puedas planificar de manera óptima tus jornadas estivales, las piscinas municipales mantendrán un horario continuado durante toda la temporada:

Fecha de apertura: 13 de junio

Horario de baño: De 13:00 horas a 21:00 horas

Cómo adquirir tu abono de temporada con la nueva app

Si quieres disfrutar de las instalaciones durante todo el verano, los abonos de temporada solo podrán adquirirse de forma online a través de la aplicación móvil. Por el momento no se han detallado los precios.

A continuación, detallamos los 5 pasos para conseguir tu pase:

Descargar la App Oficial: Busca "Concello San Cibrao das Viñas" en tu tienda de aplicaciones e instálala en tu teléfono móvil. Crear una Cuenta de Usuario: Regístrate en la plataforma introduciendo tus datos personales básicos para crear un perfil seguro. Escoger el Tipo de Abono: Navega por las opciones disponibles y elige la modalidad que mejor se adapte a ti o a tu unidad familiar. Realizar el Pago Online: Paga de forma totalmente segura y en pocos segundos utilizando tu tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago integrada. Acceder con el Código QR: Una vez adquirido, tu abono se convertirá en un código QR exclusivo dentro de la app. Solo tendrás que presentarlo en el lector del acceso a la piscina.

Descubre las cuentas subordinadas para familias

Pensando en la máxima comodidad de los hogares, la aplicación incluye la funcionalidad de Cuentas Subordinadas. Esto permite que el titular principal de la cuenta añada a todos los miembros de su unidad familiar bajo un mismo perfil.

De este modo, se pueden introducir los datos de cada miembro (nombre, fecha de nacimiento, documento de identidad, etc.) para que cada persona disponga de su propio código QR de acceso individual. Con el sistema de cuentas subordinadas, los miembros de la familia pueden acceder a las instalaciones de manera totalmente independiente sin necesidad de ir todos juntos al mismo tiempo.