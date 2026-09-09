El PSOE avisa que la situación económica del Concello de Ourense “non ten remedio fácil”

El grupo municipal del PSOE advirtió ayer que la situación económica del Concello de Ourense “non ten remedio fácil” después del rechazo cosechado por Gonzalo Jácome al intentar una macromodificación de crédito de 11,46 millones de euros. La edil María Fernández explicaba que el reconocimiento extrajudicial de crédito “non entra en vigor ata que non entre en vigor a conta 413”, en referencia a la relación de facturas pendientes que tiene el consistorio por ausencia de fondos, o por no tramitarlas correctamente.

Teñen que pagar todas as obras que van a querer inaugurar en marzo ou abril, o alumeado de Nadal, as festas... para que sexa posible que en campaña electoral alguén siga traballando"

“Como non dan liquidado o exercicio, non poden incorporar o remanente”, seguía explicando Fernández. “Entón, non poden incorporar sequera as últimas modificacións do ano”, que deben presentarse al funcionar con presupuestos prorrogados. “Teñen que pagar todas as obras que van querer inaugurar en marzo ou abril, o alumeado de Nadal, as festas... para que sexa posible que en campaña electoral alguén siga traballando”, indicaba la edil.

Pese a las amenazas del regidor, las socialistas recordaban que “se ti non contrataches ben a un provedor, o Concello non lle pode pagar. Dá igual cantas veces veña a pleno e cantas veces nos amenace”, en referencia a que el alcalde busca responsabilizar a la oposición de nuevos retrasos en los pagos.

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Al margen de la crisis económica, el PSOE aprovechó para lamentar la precariedad de la “vuelta al cole” ante la caída demográfica. En este sentido, criticaron que las políticas municipales dejen al 80% de las familias sin ayudas para libros y comedor, además de recortar un 40% las plazas de conciliación, y pidieron recuperar los caminos escolares seguros y destinar presupuesto a abrir colegios por las tardes.

La comisión se reúne el 11 de septiembre

El gobierno municipal de Ourense ha citado a las fuerzas políticas de la oposición a una comisión de pleno extraordinaria el viernes 11 de septiembre. Sobre la mesa, la administación Jácome volverá a llevar la relación de facturas pendientes para incorporar a la cuenta 413, que la oposición rechazó y devolvió al encontrar varias irregularidades en el expediente.

A respuesta de las peticiones del PP formuladas durante la sesión ordinaria, el alcalde ha encargado al órgano de Xestión Orzamentaria un informe, entregado en la jornada de ayer, 8 de septiembre, “que se incorpora ó expediente, estimándose por esta Alcaldía que o seu contido aclara as dúbidas que puidesen suscitarse”.

El expediente entregado se divide en dos partes: una incorporación de facturas a la cuenta 413 -que marca el gasto ordinario que aún debe tramitarse o registró irregularidades- por valor de 10,46 millones de euros; y una movilización de créditos cercana a un millón de euros más.