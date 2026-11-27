La aprobación de una modificación de crédito de 5,47 millones para nuevas obras en Ourense quedó en segundo plano cuando las fuerzas políticas protagonizaron una nueva bronca a lo largo de la sesión, marcada por el cierre de la campaña electoral.

La decisión del BNG de apoyar el desbloqueo de los fondos levantó una crítica por parte del PSOE, quien enmarcó la decisión en un "cambio de posición con fines electorais", en palabras de la edil María Fernández, que recibieron una réplica por parte del nacionalista Luis Seara en forma de "as vosas frustracións non as paguedes con nós", al tiempo que recordaba a la bancada socialista las múltiples veces que han acordado aportar fondos a la administración Jácome.

El alcalde se unió a esa disputa reprochando, a su vez, al BNG las condiciones que le han puesto en otras ocasiones para tramitar expedientes semejantes, sin ni siquiera garantizar apoyo, un reproche que terminó con un "vete a tomar por culo" dirigido también a Luis Seara.

El BNG optaba por apoyar el crédito, con el que se pretende completar el eje de movilidad vertical entre la rúa Concordia y el Auditorio de Ourense; y financiar una nueva piscina en Covadonga, al defender que "as obras de interés xeral contarán co noso apoio. É de xustiza que Covadonga teña os mesmos servizos que outros barrios". No obstante, incidía en que es la tercera vez que el proyecto del área recreativa pasaba por el pleno municipal.

Esa incapacidad del ejecutivo local para poner en marcha los proyectos fue la razón para que el PSOE se abstuviera, comentando María Fernández que "Covadonga non vai ter piscina, como moito un cartel amarelo". También enfatizó la edil socialista que la modificación no podrá ejecutarae hasta la liquidación del presupuesto, por lo que "as obras quedarán no caixón". Incluso se atrevió a ironizar con que fuera otro regidor quien las acabase terminando. "Cando Natalia González sexa alcaldesa, invitarémoslle á inauguración", comentó con el alcalde.

También los populares optaron por la abstención, puesto que "non imos dicir que as obras non son necesarias", argumentaba Ana Méndez, portavoz popular, al tiempo que señalaba que "isto non hai por onde collelo", en referencia a la elaboración de los expedientes.

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Méndez también tuvo palabras para Luis Seara, a quien comentó "con amigos coma estes, quen necesita inimigos", después del choque entre nacionalistas y socialistas.

Con los apoyos de DO y BNG, la modificación de crédito se aprobaba sin votos en contra, citando el regidor a los ediles de nuevo para el 4 de diciembre, y anticipando un nuevo pleno extraordinario antes de que acabe el año para debatir la ordenanza de termalismo.