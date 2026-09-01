El PSOE busca que La Molinera vuelva al “espacio de innovación”
EDIFICIOS MUNICIPALES
Rechazan que se convierta en nuevas dependencias municipales, tal y como sugirió el Concello
El PSOE de Ourense reclama que el edificio de La Molinera, cerrado desde el pasado abril, recupere sus funciones como “espacio de innovación”, en lugar de convertirse en dependencias municipales, como apuntaba el alcalde, Gonzalo Jácome.
Que sexa un espazo de innovación, tecnoloxía e oportunidades para Ourense, especialmente para a mocidade e o emprendemento"
“Pasamos de prometer un gran centro de intelixencia artificial, a abandonar o edificio durante anos e agora convertelo en oficinas municipais. Cremos que ese non é o futuro que merece a Molinera”, señalaba la portavoz socialista, Natalia González, quien defiende “que sexa un espazo de innovación, tecnoloxía e oportunidades para Ourense, especialmente para a mocidade e o emprendemento”.
En cuanto a su posible conversión en espacios municipales, la agrupación socialista cree que falta información sobre cómo afectará este cambio a los empleados, a los servicios prestados y a los ciudadanos que los utilizan, por lo que han registrado un escrito en el Concello exigiendo explicaciones. “A Molinera non pode ser o lugar onde Jácome vaia colocando despachos porque non sabe que facer co edificio”, añadía Natalia González.
Jácome empleó La Molinera como uno de los pilares de su campaña en las elecciones de 2019, mostrando su intención de convertirlo en un centro de Inteligencia Artificial (IA) y prometiendo que se albergaría un millar de científicos para su desarrollo. Sus últimos trabajadores reconocían sentirse estafados, pues el ejecutivo local nunca les dio indicaciones claras de lo que quería hacer.
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