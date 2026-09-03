El PSOE enmienda la vía penal en la Casa de Baños

El PSOE de Ourense ha presentado una enmienda de sustitución para el pleno de mañana con la que pretende suavizar parte de las medidas penales reclamadas por el BNG en relación a las actuaciones practicadas en la Casa de Baños.

Donde los nacionalistas quieren investigar, sancionar y buscar culpables del derribo comenzado el pasado 12 de agosto, los socialistas pretenden pactar un plan económico y técnico

Las prinicipales modificaciones tienen que ver con la exigencia de responsabilidades, pues donde los nacionalistas quieren investigar, sancionar y buscar culpables del derribo comenzado el pasado 12 de agosto, los socialistas pretenden pactar un plan económico y técnico para recuperar el espacio diseñado por Vázquez-Gulías.

Otra de las modificaciones pedidas por el PSOE es que se limite la petición de responsabilidades al plano político y omite la inclusión de los técnicos municipales responsables y la petición de acudir a Fiscalía, tal y como reclamaba el BNG en su moción original.