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El PSOE enmienda la vía penal en la Casa de Baños
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El PSOE de Ourense ha presentado una enmienda de sustitución para el pleno de mañana con la que pretende suavizar parte de las medidas penales reclamadas por el BNG en relación a las actuaciones practicadas en la Casa de Baños.
Las prinicipales modificaciones tienen que ver con la exigencia de responsabilidades, pues donde los nacionalistas quieren investigar, sancionar y buscar culpables del derribo comenzado el pasado 12 de agosto, los socialistas pretenden pactar un plan económico y técnico para recuperar el espacio diseñado por Vázquez-Gulías.
Otra de las modificaciones pedidas por el PSOE es que se limite la petición de responsabilidades al plano político y omite la inclusión de los técnicos municipales responsables y la petición de acudir a Fiscalía, tal y como reclamaba el BNG en su moción original.
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