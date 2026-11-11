O PSOE de Ourense defende os dereitos sanitarios e de memoria
AXENDA INSTITUCIONAL
Carmen Rodríguez Dacosta e María Fernández Ojea apoian á Asociación Diabética Auria e Amigos da República.
As candidatas do PSOE de Ourense ao Congreso e ao Senado, Carmen Rodríguez Dacosta e María Fernández Ojea, mantiveron senllos encontros coa Asociación Diabética Auria e con Amigos da República para abordar as súas demandas.
Na xuntanza con Auria, as socialistas recolleron as queixas polas listas de espera e o acceso a revisións oftalmolóxicas e endocrinolóxicas. A entidade reclamou unha maior coordinación sanitaria, reforzar a educación sobre a enfermidade e integrar ás asociacións de pacientes na planificación da sanidade pública.
Por outra banda, co colectivo Amigos da República abordaron a necesidade de avanzar na recuperación e divulgación da historia democrática, así como no “recoñecemento ás vítimas da represión franquista” na provincia.
O PSOE comprometeuse a impulsar unha axenda institucional para facer efectivos estes dereitos. “Non poden quedar só no papel”, concluíron.
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