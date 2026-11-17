El PSOE de Ourense anunció que presentará once alegaciones contra el borrador del Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) que se encuentra debatiendo en estos momentos el Concello.

Ten que traducirse en medidas concretas, persoal formado, servizos preparados e recursos para protexer á veciñanza"

Además de una evaluación anual, la portavoz socialista Natalia González argumentaba que el plan “non pode quedar nun documento. Ten que traducirse en medidas concretas, persoal formado, servizos preparados e recursos para protexer á veciñanza”.

Por ese motivo, las propuestas socialistas incluyen la introducción de sistemas de aviso que lleguen a toda la población en caso de alertas, una herramienta digital que aporte información accesible sobre riesgos, centros de acogida y recomendaciones de autoprotección a los vecinos, protocolos de atención específicos para personas que vivan solas, la celebración de simulacros o la evaluación de los recintos recogidos en el plan para funcionar como refugios en caso de catástrofe. “A prevención consiste en anticiparse ós problemas, non en improvisar durante unha crise”, insistía la portavoz socialista en el Concello de Ourense.