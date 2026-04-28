El PSOE precisa: solo los alcaldes están “blindados” en las listas

El secretario provincial del PSOE en Ourense, Alvaro Vila, recordó que solo los integrantes de su partido que ostenten la alcaldía tienen garantizado el repetir de cara al proceso electoral de 2027. En el resto de casos “o candidato sairá dun proceso de primarias”, elección de la que no quiso concretar fechas, pues “ten que fixarse nun comité federal que aínda non foi convocado. Estamos á espera do presidente”, aseguró Vila.

Ten que fixarse nun comité federal que aínda non foi convocado. Estamos á espera do presidente"

Un mal reparto

Vila realizó estas declaraciones en una comparecencia para valorar la modificación de crédito que se tratará este jueves en el pleno de la Diputación, en la que “atopamos unha volta aovella costume do reparto discrecional dos fondos”, criticando que el 68,5% de lo consignado en la modificación irá a parar a concellos gobernados por el PP, si bien reconocen que “sairá adiante independientemente de nós” por tener otros apoyos.