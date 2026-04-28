Corredores

Cada época, o quizá sea más adecuado decir cada persona, o mejor aún, cada joven tiene su héroe deportivo, más allá de los futbolistas, con los que cada cual puede formar un equipo. Ver saltar a Bob Bemon en los Juegos Olímpicos de México los 8,90 metros que tardaron muchos años en ser superados es un ejemplo. O a Jim Hines que fue el primer corredor en bajar de los diez segundos en la misma convocatoria los eleva al olimpo deportivo. Luego vendría Carl Lewis, el Hijo del Viento, considerado el mejor atleta de todos los tiempos, o la Comaneci o la Bales, y una nómina de ciclistas que por ahora acaba en Podgacar. A este grupo hay que añadir ahora al keniano Sabastian Sawe y el etíope Yomif Kejelcha que en el maratón de Londres han bajado de las dos horas en los 42 kilómetros, un récord de los que tardan en consolidarse. Comida reglada, zapatillas tecnológicamente avanzadas y sobre todo un entrenamiento brutal está detrás de ese triunfo. Un ejemplo para los runners de moda.