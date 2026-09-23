El PSOE vuelve a pedir caminos escolares seguros

PRESCINDIR DEL COCHE

Recuerda que un Real Decreto permitirá a los concellos limitar el uso del coche en los entornos escolares desde el 1 de octubre

La portavoz socialista Natalia González.
La portavoz socialista Natalia González. | PSOE

El grupo municipal del PSOE ha insistido en la necesidad de establecer en la ciudad rutas escolares seguras que hagan descender la dependencia del coche, y evite la saturación a las puertas de los centros durante la entrada y salida de los estudiantes.

La formación ha llamado a una planificación conjunta entre “os propios centros, as ANPAS, a Policía Local, as asociacións veciñais e o comercio de proximidade”, indicaba la portavoz Natalia González, recordando también que “non estamos falando de inventar unha medida nova, senón de recuperar unha iniciativa que funcionou e adaptala ás necesidades actuais da urbe”.

González recordó también la entrada en vigor el 1 de octubre de un Real Decreto con el que que “os concellos poderán crear estes camiños ou zonas escolares e aplicar medidas de redución de velocidade, calmado do tráfico ou restricións aos vehículos”.

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