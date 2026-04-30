Reclaman al Concello de Ourense más de 77.000 euros por caídas en la calle

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JUNTA DE GOBIERNO
La junta de gobierno municipal tendrá el día de hoy sobre la mesa varias reclamaciones por caídas en la vía pública, que exigen indemnizaciones por encima de los 77.000 euros.
La más cuantiosa tuvo lugar en la calle Pérez Serantes, y la víctima pide por los daños una indemnización de 65.686 euros, a la que hay que sumar otros 2.671 por un accidente en la calle Ramón Cabanillas. Asimismo, deberá asumir un pago de 5.880 euros debido a una sentencia derivada de otra caída en la Avenida de la Ribeira Sacra.
Precisamente, el grupo municipal del Partido Popular (PP) había reclamado recientemente al Concello que tome cartas en el asunto, y realice inversiones para mejorar las aceras. La portavoz de la formación, Ana Méndez, señalaba como puntos con falta de mantenimiento “a Praza da Lexión, o Parque do Barbaña, a Alameda Bispo Cesáreo, a rúa Santa Teresita e diversas rúas do Casco Histórico”.
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