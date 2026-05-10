La Región celebra con sus lectores la devoción por la Virgen de Fátima

Oferta especial: lleve su medalla Características Medalla labrada dorada de la Virgen de Fátima con imagen en relieve. Coste para lectores 2,50€ + el cupón del periódico Coste para suscriptores Tan solo 2,00€ Teléfono de reserva 988 604 076

Ourense se prepara para vivir una de sus jornadas más emotivas y devotas: la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Cada año, el barrio de O Couto se transforma en el epicentro de una fe que traspasa fronteras, congregando a miles de fieles en su santuario para participar en la solemne novena que ya forma parte de la tradición popular.

La festividad crece en concurrencia y fervor, con la presencia de devotos tanto ourensanos como extranjeros, atraídos por peticiones y gratitudes ante anhelos cumplidos.

El próximo miércoles 13 de mayo, día grande de la Virgen, el diario La Región desea sumarse a este profundo sentimiento mariano ofreciendo a sus lectores y suscriptores un obsequio exclusivo: una elegante medalla dorada, labrada con la imagen de Fátima.

Esta pieza destaca por su delicado grabado y su acabado artístico, el recuerdo perfecto para devotos y principiantes en la fe, aunque también resulta idónea para regalos familiares.

Los lectores podrán adquirirla por solo 2,50 euros más el cupón impreso. Los suscriptores, valorando su fidelidad, podrán obtenerla por un precio especial de 2,00 euros, reservándola en el teléfono 988604076.

Procesión de la antorchas

El fervor religioso alcanzará su momento más vibrante el miércoles 13 a las 22,45 horas, con la tradicional procesión de las antorchas hasta la Catedral de San Martiño a la que se suman personas de todas las edades.

Allí, el obispo monseñor Leonardo Lemos presidirá la santa misa antes de que la imagen regrese a su templo luego de ser honrada por miles de fieles. Esta será una cita ineludible donde la luz de miles de velas iluminará nuestras calles, renovando un culto que ya sobrepasa los setenta años.