La Región ofrece sartenes de hierro en su nueva promoción

A partir de este domingo, La Región pone en marcha una nueva campaña promocional pensada para sus lectores: un práctico y duradero juego de sartenes de hierro compuesto por dos piezas de alta calidad, ideal para el día a día en la cocina. La promoción permitirá adquirir este set por 39,95 euros, junto con una cartilla que deberá completarse con tres cupones. La cartilla se publicará el domingo 19 de abril, mientras que los cupones aparecerán en las ediciones de los días 20, 21 y 22 de abril.

Una vez completada la cartilla, los lectores que hayan realizado su reserva podrán recoger su juego de sartenes a partir del 27 de abril en su kiosco habitual, entregando la cartilla completa junto con el importe correspondiente. Además, La Región ofrece condiciones especiales para sus suscriptores, quienes podrán adquirir el mismo juego por un precio reducido de 34,95 euros. Para realizar la reserva, deberán ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en el teléfono 988 60 40 76, disponible de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17:00 horas.

Esta nueva promoción refuerza el compromiso de La Región con sus lectores, ofreciéndoles productos útiles y de calidad a precios exclusivos, accesibles tanto en puntos de venta como a través de suscripción. Las dos sartenes han sido fabricadas en hierro fundido de bajo carbono, 100% libre de PSFOA, lo que garantiza que los productos cocinados sean más sanos y saludables, así como excelente resistencia a los rayazos y la abrasión.