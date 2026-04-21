La Región y Telemiño emiten el reportaje "Lume. A loita de Yago"

Bajo el título de “Lume. A loita de Yago” se estrena este martes el reportaje especial periodístico que narra la historia de Yago Nogueira, el brigadista gravemente herido en los incendios de agosto, a las 23,00 horas en Telemiño. Esta producción que también podrá verse a través de la web de La Región tras su estreno en televisión y que contará con varias redifusiones en los próximos días.

El trabajo, firmado por Carmen Rivas, parte de la experiencia publicada recientemente sobre la vivencia de Yago, el voluntario que sufrió quemaduras del 60% en el incendio de Oímbra (OHIM) el pasado mes de agosto. El reportaje recoge además el emotivo reencuentro entre Yago y Lolo uno de los bomberos forestales que logró localizarlo y rescatarlo en aquella fatídica tarde del 12 de agosto.

Se trata de una pieza periodística que permite no solo revisar lo sucedido, sino también tomar conciencia de la huella que deja el fuego cuando arrasa una comarca entera, como ocurrió en la de Monterrei, en un contexto además previo al inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios en este 2026.

El reportaje busca dar voz y concienciar sobre una lacra bien conocida en Ourense, una de las provincias gallegas más castigadas por los incendios forestales. Un problema que se ve agravado por factores como la despoblación, el abandono de los montes y el impacto del cambio climático, que incrementan el riesgo y la intensidad de los fuegos año tras año.