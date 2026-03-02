Los retos superados del Campus Auga de Ourense en sus dos primeros años de especialización

Se cumplen dos años desde la acreditación del Campus Auga como centro de especialización, desarrollando una identidad propia en torno a la agricultura y el medio ambiente, los alimentos y el termalismo. En la imagen, un grupo de investigadores el pasado jueves. Estos son sus principales retos superados.

Más titulaciones para su oferta

El 40% de la valoración de la Xunta para dar la reacreditación corresponde a la docencia y a nuevos grados y másteres. En este sentido ya se han implantado dos programas simultáneos que generaban interés: Ingeniería Agraria/Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agraria/Ciencias Ambientales. Además, el convenio establecía que se debería apostar con fuerza por dos ejes de la economía ourensana: el vino y el termalismo.

En las últimas semanas, se han retomado los trámites para impartir el Máster en Viticultura y Enología para empezar a impartirlo en 2027. Mientras, en lo que se refiere a termalismo, en 2025 el Campus puso en marcha un título propio de Experto en Auga, Termalismo e Saúde. Además, trabajan en un Máster en Derecho Termal. “Es una iniciativa innovadora, con un gran potencial de singularidad a nivel estatal. En estos momentos se está finalizando la redacción de sus memorias para su evaluación”, apunta el vicerrector, Francisco Javier Rodríguez Rajo.

Gran impulso a la investigación

Donde más ha tenido que avanzar el Campus ha sido en investigación, siendo su “asignatura pendiente” que supondrá otro 40% de evaluación a la hora de renovar la distinción de especialización. A día de hoy, el Campus Auga cuenta con más de 330 personas investigadoras que desarrollan la actividad científica (repartidos en 19 grupos, diez de ellos son de referencia competitiva) por medio de 49 proyectos competitivos.

Los proyectos abordan temas como el diseño de alimentos naturales, seguros, funcionales; el desarrollo de agricultura regenerativa mediante prácticas agrícolas que potencien la conservación de suelos, el agua y la biodiversidad; aprovechamientos energéticos y cosméticos de las aguas termales, etc. El propio vicerrector del Campus, forma parte de uno de esos grupos de trabajo y asegura que para los investigadores la especialización “supone una gran oportunidad estratégica” con facilidad para las sinergias, visibilidad y acceso a convocatorias específicas.

Capacidad para atraer y retener

Tan solo han transcurrido dos años desde la acreditación como Campus de especialización, pero desde la institución consideran que ya están empezando a notar el “efecto llamada”. “Hemos observado un mayor interés en nuestras titulaciones, sobre todo de Máster y de Doctorado, vinculadas a las 3 líneas de especialización del Campus”, indica el vicerrector, asegurando que en las convocatorias de contratos postdoctorales, se han presentado investigadores de otros países europeos. Además, el posicionamiento ha facilitado la firma de acuerdos internacionales y la participación en redes europeas.

En la otra cara de la moneda se sitúa el reto de retener talento. Para ello han fomentado líneas da ayudas que permiten al personal investigador desarrollar sus proyectos desde Ourense. “Son programas pioneros y complementarios entre sí que permiten no solo mantener, sino también incrementar las capacidades investigadoras”, explica el director del Campus Auga, Roberto Fernández.