Rías Baixas-Ourense: viaje de la droga que nutre Covadonga

La operación policial efectuada el pasado viernes por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense supuso un paso más en la lucha contra el tráfico de droga de la ciudad. La intervención se focalizó en cortar la vía de suministro de droga a Covadonga, centrándose en los proveedores de las sustancias estupefacientes.

Fuentes judiciales explican que el origen de la mercancía estaría en la provincia de Pontevedra, en la zona de la costa. Desde allí, la droga habría sido trasladada a Ourense por carretera conducida por un hombre cuyo rol en la organización sería el de transportista. Una vez en la ciudad, un garaje sería el lugar elegido para guardarla antes de ser distribuidos en Covadonga, donde se vende en los narcopisos, dotados de una gran seguridad con cámaras, puertas blindadas y aguadores para alertar de posibles redadas.

Uno de los intercambios de droga habría ocurrido el pasado viernes en un garaje ubicado en la calle Monte Meludio. Las mismas fuentes señalan que el encargado de traerla sería un hombre que vive en Vilagarcía, quien accedió al lugar a bordo de una furgoneta camper acompañado de una mujer.

Minutos después, al abrir la puerta para salir del garaje, los estaban esperando los agentes de Policía Nacional, quienes detuvieron a ambos junto a otro hombre, que cuenta con antecedentes penales por droga, y su pareja. Posteriormente, también en el lugar, fueron arrestados otros dos hombres vinculados al entorno personal de uno de los detenidos. Durante el registro, los agentes encontraron 150 gramos de droga escondidos en una tapa del cuadro eléctrico.

Tras ello, los policías del Grupo de Estupefacientes se trasladaron, ya de noche, a un piso de la Calle Júpiter, en la zona de Covadonga, propiedad de uno de los detenidos. Allí realizaron un segundo registro en el que encontraron 15 gramos de cocaína y otros 10 de heroína. Esta calle fue el epicentro el pasado junio de una macrorredada que se saldó con 15 detenidos y la incautación, entre otras sustancias, de 3,2 kilos de heroína, la mayor aprehensión a nivel nacional en lo que iba de año.

Pase a disposición judicial

Los seis detenidos pasaron a disposición judicial la tarde del sábado ante la magistrada de Instrucción 2 de Ourense, María Celeste Ameneiro. Solo contestaron a preguntas de sus letrados y negaron los hechos por los que se les investiga. Tras declarar, fueron puestos en libertad con medidas cautelares -deberán comparecer semanalmente-. De hecho, la fiscal no solicitó el ingreso en prisión, requisito fundamental para que la jueza pueda ordenar su internamiento. Además, a uno de los investigados se le retiró el pasaporte.