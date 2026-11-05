Roberto González pide mayor prevención ante el repunte de robos y estafas

El candidato del PP al Congreso Roberto González, durante la charla con vecinos de O Couto.

El barrio de O Couto acogió ayer una charla informativa organizada por la Asociación Cultural Albor para abordar la prevención delictiva y las principales inquietudes ciudadanas en materia de seguridad. El acto contó con la intervención del candidato del PP al Congreso y policía nacional de profesión, Roberto González, acompañado por la aspirante al Senado, Rosa María Sánchez Gándara, y la candidata a la Alcaldía de Ourense, Ana Méndez Gil.

Durante el encuentro se analizaron los últimos datos del Ministerio del Interior sobre la ciudad. Aunque las infracciones penales descendieron de forma global un 1,9% en el primer semestre de 2026, las estafas telemáticas aumentaron un 15% y los robos con fuerza en domicilios repuntaron un 26,7%. Apoyándose en su experiencia técnica, González desgranó consejos para evitar fraudes bancarios, suplantaciones de identidad y hurtos, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de las personas mayores ante estas prácticas.

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La jornada vinculó la prevención con el mantenimiento urbano. Los populares recogieron quejas vecinales relativas al firme, el arbolado y la escasa iluminación en viales como Antonio Puga, Jesús Soria o el entorno de Camelias. Sobre este aspecto, González defendió que la sensación de protección va ligada al entorno: “Cando unha persoa evita pasar por unha determinada rúa porque está mal iluminada ou sente inseguridade, temos unha cuestión que atender, aínda que nese lugar non se cometese ningún delito”.

Por su parte, Sánchez Gándara incidió en la respuesta municipal a estas demandas: “Non se trata unicamente de falar de grandes proxectos, senón de resolver cuestións tan básicas como unha iluminación axeitada ou mantemento das beirarrúas”. En materia legal, González abogó por reforzar la presencia policial y agilizar los desalojos por ocupación ilegal en 48 horas.