Rosendo Cid reúne 20 años de arte en el centro cultural Marcos Valcárcel

La exposición “Parecerse a uno mismo, tal vez”, comisariada por Alberto Carton, reúne en el centro cultural Marcos Valcárcel trabajos de Rosendo Cid realizados durante más de 20 años de carrera artística.Esta apertura supone el regreso de Cid al espacio provincial, un lugar que no acogía su arte desde 2007, cuando Cid presentó “Un minuto de arte (aprox)”.

El recorrido que propone el artista comienza en 2005 con esculturas pertenecientes a la serie “Esculturas de un minuto” y llega hasta este mismo año, con la prupuesta “Derivas” enmarcadea en “Momentos posibles”, una serie que reúne más de 120 piezas de madera, que recogen el interés del autor por los objetos pequeños y su potencial intimista y artístico. Esta mirada a lo diminito y, a menudo, olvidado, supone uno de los hilos conductores de diálogo que plantea Cid.

Entre las obras seleccionadas también se incluyen trabajos pertenecientes a las series “Esculturas de andar por casa”, “Fragmentos de una obra inacabada” y “Objetos espontáneos”, además de obras creadas en 2024 vinculadas al poeta Manuel Antonio, siendo estas: “Máis alá” y “De catro a catro”.

La escultura de Cid se encuentra acompañada por textos escritos y editados por el propio autor. Con este soporte literario, Cid permite al lector conocer sus intereses, reflexiones e inquietudes que acompañan a su producción artística. Cid se configura en esta exposición como un creador polifacético, creando un espacio aúna la escultura, la fotografía, el “collage”, la pintura y la producción literaria que acompaña a las obras. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero.