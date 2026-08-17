SAFE forma ya al 70% de los profesores de esquí de España

Ourense transciende fronteras también en el sector de la educación y la formación, convirtiéndose en un punto de referencia nacional e internacional en deportes de grandes alturas. Este impacto es generado gracias a SAFE Formación, una compañía nacida en Ourense hace 14 años que ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional, de una forma realmente diversificada, pero destacando como una empresa referente en la formación deportiva, especialmente de montaña, logrando dominar el sector en deportes de invierno a nivel estatal.

“Es impresionante que una empresa de Ourense sea la que forma al 70% de los profesores de esquí que se titulan en España”, destaca Pablo López-Moura, director de Safe. La empresa cuenta con una sede central de más de 600 metros cuadrados en la avenida de Buenos Aires, en el corazón de la ciudad, con hasta quince aulas entre sus dos plantas, que pueden adaptarse a menos (para que sean más grandes) dependiendo de las necesidades, al ser sus paredes desmontables. Pero su actividad no se reserva únicamente a la ciudad, ya que imparte formación en estaciones de referencia como Sierra Nevada, Astún o la francesa de Tignes.

SAFE ha logrado aglutinar un volumen de estudiantes que ha crecido de forma exponencial. “Empezamos con formación deportiva, nuestro primer curso con seis o siete alumnos, y ahora tenemos unos mil alumnos al año”, subraya López-Moura, precisando que la inmensa mayoría de estas formaciones son presenciales.

Esta enorme proyección es ya internacional. Debido a la falta de un tejido empresarial autonómico capaz de absorber tal volumen de técnicos deportivos, “el 95% de la gente hace las prácticas fuera de Galicia”, señala el director. El impacto global de la academia ourensana es innegable: “Alumnos que se han titulado con nosotros acaban trabajando en Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda o Argentina”.

Este proceso de expansión genera un impacto directo en la economía local. A pesar de contar con sedes repartidas por toda la geografía española, López-Moura revela que “prácticamente todos, el 90% de nuestros alumnos en algún momento tiene que pasar por aquí”. Se trata de un flujo constante de personas que viajan a la capital termal desde todos los puntos de España, e incluso desde Francia.

Gran diversificación

Más allá del éxito deportivo, la identidad de SAFE destaca por su sólida diversificación. Como aliado corporativo, diseña formación a medida, plataformas digitales y cursos de seguridad. Esta versatilidad brilla en la preparación de azafatas de vuelo, instruyendo a una veintena de profesionales al año para cubrir un vacío histórico en Ourense y evitar que los alumnos deban desplazarse a ciudades con aeropuerto. Su próximo reto refuerza el compromiso con la provincia. Mediante una alianza con el Colegio Miraflores, SAFE implantará tres ciclos de Formación Profesional deportiva (TEGU, TSEAS y TSAF), cuyas inscripciones siguen abiertas. Esta nueva línea de negocio aporta un valor añadido clave frente a la competencia, ya que hasta ahora no existía oferta privada de este tipo en Ourense, aportando en su tierra natal su experiencia internacional.