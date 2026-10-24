El Salón del Automóvil expone más de 400 coches de ocasión en Ourense

El Salón del Automóvil vuelve a Expourense para su segundo y último fin de semana, donde los protagonistas serán los más de 400 coches ofertados por los 20 concesionarios participantes. El presidente de Acauto, César Fernández, abrió el evento expresando las buenas expectativas que tenía la asociación: “Esperamos superar los números del año pasado”.

Se espera un fin de semana ajetreado para los concesionarios, pues el mercado de ocasión siempre es el más buscado entre los compradores. “Por cada vehículo nuevo se venden tres de ocasión. El cliente de ocasión busca rapidez y facilidades, por lo que el salón es perfecto para él porque ofrece entrega inmediata y todas las garantías profesionales al menor precio”, explica César Fernández, quien recomienda al cliente de ocasión elegir siempre a los profesionales del sector porque, por ley, deben ofrecer un año de garantía total en los vehículos de ocasión, aunque muchos amplían este plazo. Estas obligaciones no existen entre particulares.

Para animar a los visitantes, la organización sorteará, un año más, un bono descuento de 6.000 euros entre quienes cierren la compra de un automóvil durante el fin de semana.

Relacionado 17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026

NUEVOS PERFILES

“El perfil del cliente de coches de ocasión ha cambiado”, explicó Alberto Salgado, jefe de ventas de Bétula Cars. Para Salgado, la diferencia es que ahora hay más opciones de motorización que hacen que cada cliente pueda elegir: “Ha pasado suficiente tiempo para que el mercado de ocasión tenga vehículos electrificados. Lo que más se vé es gente que escapa del diésel. Ahora solo lo elige gente que tiene que hacer muchos kilómetros por la diferencia en el consumo”. La motorización más vendida en los vehículos de ocasión sigue siendo la gasolina pura “El 60% de las ventas son de gasolina, pero el eléctrico está subiendo porque la gente empieza a confiar en él. El 15% de nuestras ventas ya son eléctricos. Los híbridos también están muy bien, con otro 15% del total de ventas”, reveló Salgado. Por otra parte, el eléctrico aún no convence a algunos sectores de la población. Alumnos del ciclo de mantenimiento de vehículos de la “Universidade Laboral”, que se encontraban en el recinto informándose sobre los vehículos disponibles, manifestaron su reticencia: “Se estropean con demasiada frecuencia, no tienen mucha durabilidad y la red electrica de cargadores aún no está del todo desarrollada”.

Mercedes GLC

Por 72.000 euros este es el vehículo más caro en Expourense. completamente eléctrico y con 3.000 kilómetros.

Citroën C3

El coche de ocasión más barato de la feria es este diésel de 2015 por 6.900 euros con más de 94.000 kilómetros

PROBLEMAS DE ETIQUETA

Uno de los debates más comunes del salón fue el de las etiquetas ambientales, tanto por parte de los compradores, a la hora de elegir qué vehículo comprar, como de profesionales del sector. El punto de fricción reside en que el sistema español premia sistemas de emisión eléctricos, clasificándolos automáticamente con la etiqueta ECO, sin atender a cómo son las emisiones del vehículo. “Es posible tener un SUV de gran cilindrada, muy contaminante, con la etiqueta ECO si tiene un microsistema eléctrico de apoyo para aparcar y eso es incongruente. Deberían parecerse más a la normativa euro, que mide las emisiones de un vehículo”, argumentaba Salgado.