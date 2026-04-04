El Salón del Vehículo Clásico calienta motores en Expourense

El Salón del Vehículo Clásico vuelve a Expourense para deleite de los entusiastas del motor de toda Galicia. Esta edición destaca por su atracción central dedicada a un modelo icónico que cumple seis décadas de historia. Además de la zona expositiva, los asistentes podrán disfrutar de una amplia área comercial y cocentraciones de clubes de coches clásicos.

Este evento expositivo y comercial dedicado al motor clásico y de competición se lleva a cabo los días 11 y 12 de abril de 2026. Esta actividad vuelve a reunir a profesionales, empresas y clubes, así como a aficionados, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de exposiciones de vehículos clásicos, así como de diferentes actividades, conferencias y talleres sobre el mundo del motor. Además, el Salón del Vehículo Clásico es una oportunidad única para conocer las últimas tendencias y novedades del sector, así como para establecer contactos y hacer negocios con otros profesionales y empresas del sector.

Zona comercial: compra y venta de recambios y accesorios

El Salón del Vehículo Clásico cuenta con una destacada zona comercial especializada, concebida como uno de los principales atractivos del evento. En este espacio se darán cita numerosos expositores dedicados a la compra y venta de recambios, piezas originales, accesorios, herramientas y componentes específicos para vehículos clásicos. Los visitantes pueden encontrar desde elementos mecánicos difíciles de localizar hasta artículos de restauración, neumáticos, repuestos de carrocería o material eléctrico.

Además, esta área se complementa con la presencia de profesionales del sector, empresas de servicios, aseguradoras y comercios especializados, así como con puestos de artículos de coleccionismo, merchandising, publicaciones y productos vinculados a la cultura del motor clásico, lo que la convierte en un punto de referencia tanto para aficionados como para restauradores y coleccionistas.

Concentraciones y quedadas de clubes en el exterior

El recinto exterior de Expourense acoge diversas concentraciones de vehículos clásicos y quedadas de clubes, que aportan dinamismo al evento y permiten disfrutar de auténticas joyas sobre ruedas en movimiento. Estas reuniones están abiertas a la participación de asociaciones y clubes de aficionados, que podrán exhibir sus vehículos, compartir experiencias y dar a conocer su actividad.

Además, este espacio funciona como punto de encuentro para la comunidad del motor clásico, favoreciendo el intercambio de conocimientos, la creación de contactos y la organización de actividades paralelas. Las concentraciones contribuirán a reforzar el carácter social del salón, convirtiéndolo no solo en una feria expositiva, sino también en un lugar de convivencia para los amantes del automóvil histórico.

Horarios y precios del Salón del Vehículo Clásico

El Salón del Vehículo Clásico se celebra los días 11 y 12 de abril de 2026 en Expourense, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario para los aficionados al motor en Galicia. El horario de apertura será de 10,00 a 21,00 horas el sábado y de 10,00 a 20,00 horas el domingo, permitiendo a los visitantes disfrutar de la programación durante todo el fin de semana.

En cuanto a los precios, la entrada general tendrá un coste de 5 euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita. Asimismo, la organización contempla ventajas para quienes acudan con vehículos clásicos, ya que podrán estacionarlos en el parking habilitado y acceder al recinto mediante invitaciones, fomentando así la participación directa de propietarios y coleccionistas.