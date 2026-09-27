El sector de la seguridad, en las aulas del campus de Ourense

El alumnado de la facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense se acercó al sector de la seguridad y la defensa de la mano de URO Vehículos Especiales S.A. (Urovesa), en un encuentro dirigido por su presidente, Justo Sierra.

La cita abrió la nueva edición de los “Professional Brunch”, una iniciativa que permite a los estudiantes conocer experiencias profesionales reales y en ella Sierra compartió con los asistentes la trayectoria y experiencia de Urovesa y abordó el papel estratégico que desempeña actualmente el sector de la seguridad y la defensa, así como su impacto en el desarrollo económico y social. El encuentro estuvo dirigido principalmente al alumnado de los grados de Administración y Dirección de Empresas, Turismo y programas conjuntos como ADE y Derecho.

La actividad contó con la colaboración del Colexio de Economistas de Ourense y comenzó con las intervenciones de su presidenta, Carmen Sampaio, y del decano de la facultad, Jesús Vázquez. Ambos destacaron el valor de acercar al alumnado a grandes empresas y a sus equipos directivos como parte fundamental de su formación.

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La programación continuará mañana, a las 10,00 horas, con la intervención de Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, que hablará sobre el Camiño de Santiago como referencia internacional en planificación y gestión turística.