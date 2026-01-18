Segunda jornada de reivindicaciones del sector primario en la N-120 después de una gélida noche

El sector primario sigue enclavado en las inmediaciones del Centro Comercial Ponte Vella, en la N-120, en una segunda jornada consecutiva de reivindicaciones por el pacto de la Unión Europa con Mercosur. Ganaderos y agricultores siguen unidos a pesar del batacazo que supuso la formalización oficial del pacto que se llevó a cabo en la tarde del pasado sábado, 17 de enero.

Hileras de tractores en los laterales de la N-120 | José Paz

Las hileras de tractores se mantienen intactas en los laterales de la N-120, a orillas del Miño. Por ahora no hay indicios de que se vayan a retirar.

Las bajas temperaturas no impidieron que muchos de ellos pasaran la noche al raso y protegiéndose del frío como pudieron, usando los propios fardos de paja para cubrirse o el ya común fuego de estas movilizaciones, que en este caso fue algo más que una herramienta reivindicativa. Algunos hasta montaron pequeños fortines hechos de palés.

Ganaderos y agricultores se protegieron como pudieron del frío en una noche gélida | José Paz

Así amaneció la zona cero de los tractoristas en Ourense

Estado de la "zona cero" de las reivindicaciones del sector primario en la provincia de Ourense | José Paz

Por otro lado, las inmediaciones al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en el entorno del parque de San Lázaro, amanecieron con la resaca de las anteriores protestas del sector primario.

Algún fardo de paja, carteles con mensajes de "Non Mercosur! Non morder a man que che da de comer" y los restos de las hogueras son lo único que queda de la que se podría considerar la "zona cero" de las movilizaciones de ganaderos y agricultores en la provincia.