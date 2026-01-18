SIN INDICIOS DE RETIRADA
Segunda jornada de reivindicaciones del sector primario en la N-120 después de una gélida noche
SIN INDICIOS DE RETIRADA
El sector primario sigue enclavado en las inmediaciones del Centro Comercial Ponte Vella, en la N-120, en una segunda jornada consecutiva de reivindicaciones por el pacto de la Unión Europa con Mercosur. Ganaderos y agricultores siguen unidos a pesar del batacazo que supuso la formalización oficial del pacto que se llevó a cabo en la tarde del pasado sábado, 17 de enero.
Las hileras de tractores se mantienen intactas en los laterales de la N-120, a orillas del Miño. Por ahora no hay indicios de que se vayan a retirar.
Las bajas temperaturas no impidieron que muchos de ellos pasaran la noche al raso y protegiéndose del frío como pudieron, usando los propios fardos de paja para cubrirse o el ya común fuego de estas movilizaciones, que en este caso fue algo más que una herramienta reivindicativa. Algunos hasta montaron pequeños fortines hechos de palés.
Por otro lado, las inmediaciones al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en el entorno del parque de San Lázaro, amanecieron con la resaca de las anteriores protestas del sector primario.
Algún fardo de paja, carteles con mensajes de "Non Mercosur! Non morder a man que che da de comer" y los restos de las hogueras son lo único que queda de la que se podría considerar la "zona cero" de las movilizaciones de ganaderos y agricultores en la provincia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SIN INDICIOS DE RETIRADA
Segunda jornada de reivindicaciones del sector primario en la N-120 después de una gélida noche
ROBO CON FUERZA
Entran en una carnicería de Ourense y roban jamones ibéricos
ALTERCADO EN LA CIUDAD
Pinchó las ruedas de un camión de cerveza porque no le quiso dar la mercancía en Ourense
Lo último
"ACTITUD INTIMIDATORIA"
Detenido un menor tras amenazar y acuchillar a su madre y robar la tarjeta de su abuela
ATA O 10 DE FEBREIRO
3.000 euros en premios ás mellores carrozas e comparsas de Xinzo