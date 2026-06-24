Seis empresas de Ourense reducirán sus emisiones en un 30%
Pegada de Carbono
El programa medioambiental de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) cierra con este compromiso
Seis compañías ourensanas cerraron con éxito la tercera edición del programa de cálculo de huella de carbono, impulsado entre la Xunta de Galicia, el Igape y la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), calificado como “un punto de inflexión no compromiso medioambiental do tecido productivo da provincia”, tal y como señalaba el presidente de los empresarios, David Martínez.
Las firmas Gómez y Crespo, Grupo Tecnogap Atlántico, Maderas Rubén Galicia, Granitos del Val, Eleko Tecnoloxía e Innovación y Bodegas Campante medían sus emisiones conjuntas en 1.556,87 toneladas de CO₂. Tras este diagnóstico, el principal paso dado por estas empresas es reducir esta cifra en un 30% durante los próximos años, mediante la aplicación de medidas concretas en la optimización de su logística, transporte y eficiencia energética.
Norberto Penedo, director del área de Competitividad del Igape, destacó el papel de Conecta Ourense como “un instrumento para achegar ás pemes ferramentas e coñecemento que lles permitan afrontar con maiores garantías os desafíos da transición dixital e sostible”. En esta misma línea, Penedo animó a las entidades participantes a “aproveitar a convocatoria de axudas á transformación dixital actualmente aberta polo Igape”.
Por su parte, David Martínez, esperaba que “esta aposta sirva de exemplo para outras empresas”, y avanzó que la CEO “traballa nun novo programa piloto que va máis alá, e axudará ás pemes da provincia á elaboración de Memorias de Sostibilidade VSME”, en referencia al estándar europeo y voluntario que ofrece recursos en este campo para las pequeñas empresas que no cotizan en Bolsa; y permite reducir la burocracia al adoptar medidas.
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