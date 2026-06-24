Seis empresas de Ourense reducirán sus emisiones en un 30%

Seis compañías ourensanas cerraron con éxito la tercera edición del programa de cálculo de huella de carbono, impulsado entre la Xunta de Galicia, el Igape y la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), calificado como “un punto de inflexión no compromiso medioambiental do tecido productivo da provincia”, tal y como señalaba el presidente de los empresarios, David Martínez.

Las empresas se comprometen a reducir sus emisiones un 30% durante los próximos años, mediante la aplicación de medidas concretas en la optimización de su logística, transporte y eficiencia energética

Las firmas Gómez y Crespo, Grupo Tecnogap Atlántico, Maderas Rubén Galicia, Granitos del Val, Eleko Tecnoloxía e Innovación y Bodegas Campante medían sus emisiones conjuntas en 1.556,87 toneladas de CO₂. Tras este diagnóstico, el principal paso dado por estas empresas es reducir esta cifra en un 30% durante los próximos años, mediante la aplicación de medidas concretas en la optimización de su logística, transporte y eficiencia energética.

Norberto Penedo, director del área de Competitividad del Igape, destacó el papel de Conecta Ourense como “un instrumento para achegar ás pemes ferramentas e coñecemento que lles permitan afrontar con maiores garantías os desafíos da transición dixital e sostible”. En esta misma línea, Penedo animó a las entidades participantes a “aproveitar a convocatoria de axudas á transformación dixital actualmente aberta polo Igape”.

Por su parte, David Martínez, esperaba que “esta aposta sirva de exemplo para outras empresas”, y avanzó que la CEO “traballa nun novo programa piloto que va máis alá, e axudará ás pemes da provincia á elaboración de Memorias de Sostibilidade VSME”, en referencia al estándar europeo y voluntario que ofrece recursos en este campo para las pequeñas empresas que no cotizan en Bolsa; y permite reducir la burocracia al adoptar medidas.