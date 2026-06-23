Seis meses de cárcel por cobrar una reforma sin realizarla a través de Milanuncios en A Mezquita

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense condenó a seis meses de prisión a Jorge M.M. por estafar a una mujer que lo contrató a través de Milanuncios para reformar una vivienda en A Mezquita.

El acusado acudió a ver la obra para ganarse su confianza y solicitó un adelanto de 482 euros para comprar materiales. Tras recibir la transferencia, comenzó a poner excusas por WhatsApp hasta que bloqueó a la víctima y desapareció sin iniciar los trabajos.

La magistrada concluye en su resolución, dictada tras un juicio al que el acusado no compareció, que los hechos constituyen un delito penal. Para descartar que se trate de un simple problema entre cliente y profesional, la jueza argumenta en la sentencia que “no nos encontramos ante un mero incumplimiento contractual derivado de dificultades económicas [...], sino ante una actuación presidida desde su origen por el propósito de obtener un desplazamiento patrimonial mediante engaño bastante”.

Devolución

Además de la pena de cárcel, el condenado deberá devolver el dinero defraudado con intereses y asumir las costas procesales.

Al superar la cantidad defraudada el límite legal, la infracción se tipificó como un delito de estafa que conlleva también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. La resolución aún no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.