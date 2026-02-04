Seis meses de cárcel por recibir en la cuenta dinero fraudulento en Ourense

Dos hombres se pusieron de acuerdo con terceras personas para recibir en sus cuentas transferencias de dinero a sabiendas de que las mismas eran fraudulentas. Su trabajo, imprescindible para lograr el desplazamiento patrimonial, consistía en recibir el dinero y entregarlo posteriormente a otras personas. Este comportamiento le costó este martes a Eric D.S. y a Mahamadou M.F. una condena a cada uno de seis meses de prisión.

En el caso de Eric, recibió el 29 de abril de 2024 cuatro transferencias por un total de 15.419 euros. Ese mismo día, a Mahamadou le llegó a su cuenta un envío de 9.999 euros, de los cuales la empresa afectada logró recuperar 8.908. Ambos admitieron este martes estos hechos ante la jueza del Penal 2 tras el acuerdo de conformidad que alcanzaron sus abogados con la fiscal. Finalmente, aceptaron una pena de prisión de seis meses y deberán devolver la cantidad estafada, 15.000 euros en el caso de Eric y 1.090 en el de Mahamadou.

Sin embargo, evitarán el ingreso en la cárcel, ya que les fue concedida la suspensión, aunque con condiciones. Eric tendrá que realizar 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y no podrá delinquir en cuatro años mientras Mahamadou tiene que estar dos años sin cometer ningún delito.