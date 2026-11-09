El sendero del Loña se pudre

Cerca del Campus de Ourense se encuentra uno de los afluentes del Miño, el río Loña. Este río cuenta con una ruta fluvial que acompaña el curso del agua durante más de un kilómetro y usado por cientos de paseantes, cada vez menos, debido a su deterioro. Antes del inicio del camino fluvial ya se pueden observar muestras del abandono que sufre. El cartel indicativo se encuentra grafiteado y pintarrajeado, lo que dificulta localizar la entrada del sendero.

El cartel explicativo, vandalizado. | Martiño Pinal

A esta confusión, casusada por algún entusiasta del spray, se le suma una maleza descontrolada, que invade el sendero y oculta aún más el inicio de la ruta. Que la flora local invada el espacio de paseo no es un hecho aislado de la entrada, es la tónica general de todo el recorrido. Silvas, toxos y enredaderas asaltan ambos lados de la pasarela, ya de por sí estrecha, lo que dificulta la circulación, obligando a los grupos que quieran recorre esta ruta a organizarse en fila de a uno.

La maleza invade el camino en varios puntos. | Martiño Pinal

Madera roída por el tiempo

Una vez iniciada la ruta, los problemas no dejan de aparecer. Los años de abandono se hacen evidentes cuando examinamos el estado en el que se encuentra la infraestructura. Expuesta a los elementos, y sin un cuidado apropiado, la madera del sendero ha sido carcomida. Este material se ha usado tanto en el suelo como en los postes y vallas que delimitan el camino y aguardan a los viandantes de caerse hacia el río, por lo que su correcto mantenimiento es vital para garantizar la seguridad de la ruta fluvial. Una seguridad que brilla por su ausencia.

Los postes han cedido en muchos lugares y el suelo no ha resistido a las inclemencias del tiempo en varios tramos, revelando hendiduras y baches. Y esto si tenemos la suerte de contar con un suelo digno, ya que, hacia la mitad del trayecto, la madera se termina abruptamente para dar paso a un tramo de tierra que dura unos 200 metros aproximadamente. La forma de acceder al camino de tierra también es digna de mención, pues en los desniveles se encuentra un tocón de madera que sirve de elevación para poder escalar la pasarela, reanudando la marcha en la ruta marcada.

Un paso en falso fatal

La humedad ambiental que genera el río Loña hace que el estrecho camino en ocasiones se vuelta resbaladizo, lo que, sumado a los desniveles y terraplenes varios y a la ausencia de una valla de seguridad, genera etapas verdaderamente traicioneras, donde un pequeño paso en falso se puede convertir en un gran problema. El paseo podría ser una experiencia relajante para los viandantes; sin embargo, el nefasto estado de conservación del sendero, causado por un abandono sistemático del Concello de Ourense, hace que recorrer esta ruta sea una auténtica odisea.