Estos son los grados mejor pagados del Campus de Ourense: empleo y salario

El nivel de empleo de cada profesión es un factor de peso para los estudiantes a la hora de decidir su futuro en la Universidad de Ourense. Aunque algunos optan por formarse en aquellas ramas que siempre le llamaron la atención, otros miran qué titulaciones les pueden ofrecer una situación laboral y económica más estable.

El grado en Enfermería es el único del Campus que puede presumir de que todos sus titulados se encuentren trabajando en puestos acordes a su nivel, con una tasa de inserción del 100%. Además, esta salida laboral ofrece una base media de cotización (anual) de 32.335,28 euros, siendo la segunda más alta. Son datos que recoge el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En lo que se refiere al aspecto económico, la siguiente carrera que ofrece a los estudiantes tener un mejor sueldo es Ingeniería Informática (con una media de 32.346,38 euros anuales). Esta titulación tampoco se queda atrás en materia de empleabilidad, con un 74,55% de sus graduados ocupando puestos adecuados a su formación. Cabe destacar que muchas empresas acuden a la Escuela de Ingeniería con la intención de captar informáticos, incluso antes de que finalicen sus estudios.

A la hora de analizar los datos, llama especialmente la atención los buenos resultados de Trabajo Social o Educación Social, ambas con una tasa de empleo elevada: la primera con un 87,8% y la segunda con un 77%. Sin embargo, en estos casos la base de cotización anual es más baja sin llegar a superar los 25.000 euros.

En lo que respecta a las carreras de educación, existe una notable diferencia entre los distintos niveles. Aunque a nivel económico no difieren (ambas están ligeramente por encima de los 30.000 euros anuales), el nivel de empleabilidad de Educación Primaria se sitúa en torno al 72%, mientras que en Infantil no sube del 30%.

SITUACIÓN LABORAL 100% Graduados por la Escuela de Enfermería que se encuentran en puestos acordes a su nivel. Mientras, en el caso de Ingeniería Informática la tasa se sitúa en un 87,8%. 32.300 euros Base media de cotización (anual) de los titulados en Enfermería e Informática en el Campus. 17,24% Graduados en Turismo que se encuentran en puestos acordes a su nivel, el peor dato de toda la Universidad de Vigo. 23.300 euros Base media de cotización (anual) de las personas que cuentan con el título de Turismo.

Al otro lado de la balanza, Turismo tiene la peor tasa de inserción laboral en puestos de su nivel. Tan solo el 17,24% de los graduados por la UVigo en esta titulación se encuentra en un puesto acorde a su nivel, cuatro años después de abandonar las aulas. No se trata de algo único en Ourense, en el resto de instituciones académicas en las que se oferta este grado la tasa de empleabilidad es la más baja, siendo los graduados en Turismo por la Universidad de Jaén los que encuentran más obstáculos (solo un 3% logra un trabajo acorde a su titulación).

Con todo, cabe tener en cuenta que la tasa de empleo de los egresados de la UVigo es del 90%. Esto se debe a que, aunque no ocupen puestos adecuados a su formación, la gran mayoría de los titulados por la institución sí logran empleo. De hecho la media de tiempo que tardan en encontrar trabajo es de unos seis meses, según un estudio realizado por el Observatorio de Personas Tituladas.