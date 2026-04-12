¿Sabe usted que son los propios vecinos de la avenida de Portugal los que tienen que encargarse de la calle?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los vecinos de la avenida de Portugal arreglando lo que no arregla el Concello

Una mujer barriendo en la avenida de Portugal
Una mujer barriendo en la avenida de Portugal

¿Sabe usted que en la avenida de Portugal todo es suciedad y escombros con las obras? ¿Que por más que los vecinos se quejan, los del Concello se pasan por el arco de triunfo sus reclamaciones más urgentes? ¿Que la indolencia oficial ha llegado al punto de que los propios vecinos tienen que encargarse del desastre? ¿Que las brigadas de servicio padecen de amnesia cuando de la avenida de Portugal se trata?

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