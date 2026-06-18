Los gestores del tardeo de San Xoán en As Burgas insisten en celebrarlo

La organización del “tardeo” de San Xoán en el jardín de As Burgas de Ourense sigue adelante pese a las críticas y declaraciones procedentes de diferentes sectores y partidos. Alajandro Arias Rebollo, integrante del grupo de hosteleros que el pasado lunes prometían que “se va a liar parda”, difundía un mensaje a través de redes donde considera que “no deberíamos estar politizando un evento que nace de la ilusión y el trabajo de gente joven”, mateniendo su intención de juntar a 1.000 personas en el Jardín de As Burgas, un Bien de Interés Cultural (BIC) que se vería profundamente afectado por el impacto de una fiesta tras varios años cerrado y sin actividad.

se promete un “ambiente festivalero, iluminación envolvente, barras de distribución y zonas de descanso”,

Arias también indicaba que “el respeto al patrimonio es absoluto. Todos los restos arqueológicos estarán perfectamente delimitados y protegidos”, sin especificar cómo se pretende realizar esa protección en un evento donde se promete un “ambiente festivalero, iluminación envolvente, barras de distribución y zonas de descanso”, y sin un plan todavía en manos de Policía Local o bomberos, tal y como se ha alertado desde distintas partes.

Marcha atrás

Arias indica también que “nunca ha formado parte del proyecto ni han estado sobre la mesa”, de nuevo una declaración que no se corresponde con “cuando caiga la noche, el recinto de As Burgas se iluminará con un espectáculo de fuegos artificiales”, reclamo que el pasado lunes formaba parte de su anuncio, y que ya no figura en el portal de venta de entradas, donde siguen ofreciéndose pases a 12 y 14 euros, incluyendo consumiciones, y donde se espera la asistencia de 1.000 personas.

En ningún momento los organizadores especifican quién les ha autorizado a ocupar ese recinto para la celebración de esta fiesta, y la venta de entradas continúa sin que las autoridades lo impidan.