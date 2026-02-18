Una “sprint” en el CIFP A Farixa para trabajar

Gente formada en la mitad de tiempo”. Ese es el objetivo de la Formación Profesional (FP) Acelerada que se introdujo este año en la oferta académica gallega para dar respuesta a la falta de mano de obra en algunos sectores. Uno de los centros que ofrece esta vía de formación es el CIFP A Farixa, en el que pueden cursarse: “Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas” -enseñanza parcial del ciclo Energías renovables- y “Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas” -enseñanza parcial del ciclo Eficiencia energética y energía solar térmica-.

La primera promoción de alumnos acabó las clases a principios de este mes y a la vez empezó una segunda remesa. “La mayoría vienen con la idea de encontrar empleo, pero también hay alguno que llega buscando mejorar sus conocimientos”, explican desde el centro. En este sentido, destacan que el perfil de los matriculados difiere del que suelen tener en los ciclos de grado medio o superior. “Aquí es muy raro que venga alguien a continuar estudios, los interesados son más mayores y vienen buscando empleo”, asegura uno de los profesores.

La filosofía de este modelo no es impartir un ciclo completo a cámara rápida, sino ofrecer una “especialización concreta”. Si un ciclo de FP estándar consta de ocho módulos, la modalidad acelerada selecciona tres o cuatro módulos clave para otorgar una destreza específica.

Sin embargo, los alumnos deben tener clara la diferencia en la titulación. Al finalizar, no obtienen un título académico de la Consellería de Educación, sino un Certificado de Competencias avalado por la Consellería de Trabajo. “Te habilita para trabajar en una serie de profesiones”, aclara el docente, subrayando que los requisitos de acceso son exactamente los mismos que para un Ciclo Superior convencional.

Necesidad de evolución

En el CIFP A Farixa, reconocen que se trata de una modalidad de formación “interesante”, que permite dar respuesta a las necesidades reales que existen en el mercado laboral. Con todo, lamentan que aunque el sector fotovoltaico está de moda, “la demanda procede de pequeñas empresas que solicitan uno o dos trabajadores, no un aluvión”.

En este sentido, consideran que, al menos en la provincia de Ourense, no se ha dado con la clave a la hora de elegir en que ámbitos ofrecer este tipo de cursos acelerados. ”En Ferrol, por ejemplo, está funcionando muy bien, porque están relacionadas con construcción o carpintería metálica y allí están contratando soldadores a lo bestia”, apunta el profesor.

En definitiva, la FP Acelerada se perfila como una solución pragmática y necesaria para conectar la educación con las urgencias del mercado. Con todo, sería interesante que la oferta académica se vinculase mejor con las necesidades que existen en el entorno del centro que imparte la formación.