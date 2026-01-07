La Subdelegación ve riesgo y apunta al Concello para desactivar el bloqueo: "O Goberno está comprometido co sector"

Tractores este miércoles a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Ourense

La Subdelegación del Gobierno en Ourense ha compartido una nota de prensa a raíz del bloqueo del edificio por parte de agricultores y ganaderos en la que asegura estar trabajando con normalidad y que se está llamando a la gente que tenía cita previa para hoy para citarla en otra fecha.

"A Subdelegación do Goberno en Ourense permanece pechada ao público este mércores porque os manifestantes impiden físicamente o acceso e entendemos que hai un risco para a cidadanía", afirman y recuerdan que la Policía Nacional se encuentra trabajando en el desbloqueo de la entrada mediante el diálogo.

Recriminan que la concentración estaba "comunicada só para o día 29 de decembro" y pasan al Concello la responsabilidad de regular el tráfico y sancionar a los "vehículos que están a causar perturbacións na cidade".

En la nota de prensa quisieron recordar tres puntos. En primer lugar que Eladio Santos, subdelegado del Gobierno, "recibiu á asociación convocante o primeiro día, recolleu as súas demandas e comprometeuse a citalos con representantes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación esta mesma semana".

Aseguran que el Gobierno de España está "comprometido co sector" y que el ministro está negociando la PAC en Europa, ya que "aínda hai dous anos de marxe para cambiar o borrador, pois a reforma non entra en vigor antes do 2028".

Reafirman la postura del central respecto a la cadena alimentaria, "en contra de que se vendan os produtos por debaixo do seu custe", razón por la que, explican, se reformó la Ley de la Cadena Alimentaria, que "contempla sancións" y apuntan a la Xunta de Galicia: "a competencia para a súa aplicación é do Goberno galego".