El SUP urge más policías en la calle para reforzar la prevención

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Ourense, a través de Roberto González, vocal en el Consejo de la Policía, mostró su preocupación por los últimos datos del balance de criminalidad, especialmente por el aumento de la ciberdelincuencia y de los robos con fuerza en viviendas.

González alertó de que el incremento de la ciberdelincuencia es “bastante notable” y se suma a los aumentos registrados en años anteriores. Aunque valoró positivamente que este tipo de delitos se contabilicen ahora de forma específica, advirtió de que “cada vez hay más delitos de este tipo”. Por ello, reclamó reforzar la investigación y dotar de más medios a los grupos de delitos tecnológicos de la Comisaría Provincial de Ourense.

Por otra parte, el SUP urgió a adoptar medidas ante el aumento de los robos con fuerza en domicilios, una modalidad delictiva que, según destacó, “crea gran inseguridad y alarma social”. Ante esta situación, el sindicato considera necesario aplicar cuanto antes soluciones preventivas para frenar esta tendencia en la ciudad.

Entre las propuestas planteadas figura una mayor presencia policial en las calles y la puesta en marcha “lo antes posible” de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tras la ampliación de efectivos. Además, el SUP reclama que esta unidad cuente con los medios materiales necesarios, como furgonetas, escudos y equipamiento antidisturbios.