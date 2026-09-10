Suspendido el proceso judicial sobre el centro de salud Novoa Santos

El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Ourense ha decidido paralizar la reclamación presentada por las comunidades de vecinos de la calle Juan XXIII (números 8 y 10) en relación con el proyecto de reforma del centro de salud Novoa Santos, situado en la misma calle, al observar que hay un segundo procedimiento abierto en una instancia superior -El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- que debe resolverse primero.

La reclamación vecinal iba destinada hacia el Concello de Ourense, que había asumido el proyecto tal y como se lo entregó el Sergas

La reclamación vecinal iba destinada hacia el Concello de Ourense, que había asumido el proyecto tal y como se lo entregó el Sergas. El gobierno local ha decidido no presentar recurso contra la decisión del tribunal, y así lo tratará en la jornada del jueves, 10 de septiembre, de la junta de Gobierno.

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En la reunión del ejecutivo local sí se estudiará recurrir otra resolución del Contencioso Administrativo, que levanta el cierre ordenado por el consistorio contra una tienda situada en la calle Progreso, a la que acusan de carecer el título habilitante para operar mientras se hacían unas obras. La magistrada ha levantado ese cierre después de comprobar que la empresa cumplió con los requisitos y formas legales al solicitar el permiso de obras, faltando únicamente un informe de la Dirección General de Patrimonio debido a que el inmueble está protegido. Además, la jueza señala que el Concello dictó sus resoluciones de precinto sin respetar los plazos de alegaciones de la empresa. Ante este fallo, la administración Jácome plantea el recurso al TSXG.

Además, deberán atender otras nueve reclamaciones de trabajadores municipales por atrasos en distintos conceptos de sus nóminas.