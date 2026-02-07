Tamara, Alba y Martín, profesionales médicos en Ourense: “Una perspectiva integral permite tratamientos de forma coordinada”

Pregunta. ¿Qué aspectos abarca la labor multidisciplinar de Clínica Alma?

Respuesta. (Tamara García) Clínica Alma combina odontología general y especializada (ortodoncia, implantología, endodoncia, estética) con logopedia, fisioterapia, osteopatía y psicología. Este enfoque integral permite abordar problemas complejos de manera coordinada, cuidando tanto la salud oral como el bienestar físico y emocional del paciente, y ofreciendo soluciones más completas y personalizadas.

P. ¿Cómo afronta Clínica Alma la atención al paciente?

R. (Alba Abeleira) La labor de Clínica Alma consiste en prestar una atención integral de la persona. Contamos con distintas especialidades como odontología, fisioterapia, logopedia y psicología, lo que nos permite atender las demandas de cada persona que acude al centro desde diferentes perspectivas, dando importancia tanto al cuerpo como a la mente, altamente conectados. Muchas veces los problemas no tienen una única causa ni una única solución. El dolor físico, por ejemplo, puede verse influido por el estrés o la ansiedad; las dificultades del lenguaje pueden afectar a la autoestima; y el malestar emocional puede manifestarse a nivel corporal. Por este motivo, trabajar de forma coordinada nos permite ofrecer una atención más completa, personalizada y eficaz.

P. ¿De qué manera se integra el apoyo psicológico en un entorno multidisciplinar, y cómo complementa a otras especialidades?

R. (Alba Abeleira) Este es un proyecto en constante crecimiento, que ha ido incorporando nuevas especialidades para avanzar hacia una atención más global de la salud. La incorporación de la psicología permitió dar un paso más y atender no solo los aspectos físicos, sino también el componente emocional. El apoyo psicológico se integra de manera coordinada con el resto de profesionales de la salud, siempre desde el respeto y la confidencialidad. Clínica Alma cree firmemente que la multiespecialidad favorece una mayor implicación del paciente y una recuperación más completa y sostenida en el tiempo.

P. ¿Cómo se consigue un equilibrio entre el bienestar físico y mental?

R. (Martín Caride) En Clínica Alma conocemos la importancia de la salud integral del cuerpo y luchamos por integrar la salud bucodental, musculo-esquelética, mental y comunicativa gracias a las especialidades con las que cuenta el centro. Somos un grupo de profesionales muy bien preparados y con ilusión por nuestro trabajo. Si te preocupa tu salud o la de los tuyos estaremos encantados de ayudarte.

P. ¿En qué forma la fisioterapia complementa a otras especialidades?

R. (Martín Caride) La fisioterapia encaja y complementa el resto de especialidades de la clínica. En cuanto a salud bucodental, como fisioterapeuta estoy formado en el tratamiento de afecciones cráneo-mandibulares y de la ATM (articulación de la mandíbula). Por otro lado, al realizar una atención integral soy capaz de detectar en algún paciente que su salud mental esté influyendo en su patología y derivarlo a nuestra psicóloga. Si en la consulta detectamos algunas disfunciones del habla, comunicación o deglución trabajamos en conjunto con nuestra logopeda.

P. ¿Qué ventajas ofrece la odontología digital avanzada frente a la odontología tradicional?

R. (Tamara García) Una boca sana no solo mejora la sonrisa: protege la salud general, facilita la digestión y el habla, previene dolor e infecciones y refuerza la autoestima. Desde la infancia hasta la vejez, mantener buenos hábitos y acudir al dentista periódicamente asegura bienestar físico, emocional y social. La odontología digital integra tecnologías como escáneres 3D, diseño asistido por ordenador (CAD/CAM) y planificación digital, lo que permite tratamientos más precisos, rápidos y cómodos. Facilita la realización de prótesis y coronas en menos visitas, mejora la experiencia del paciente, optimiza la comunicación con el laboratorio y ofrece resultados estéticos más naturales y personalizados. Además, reduce errores y aumenta la previsibilidad de los tratamientos.

P. Alba Abeleira, ¿qué consejos generales daría para afrontar con una buena actitud y positividad procedimientos físicos y médicos?

R. Informarse bien y resolver dudas con los profesionales de la salud que van a atendernos, ya que el desconocimiento suele generar miedo. Entender que cada proceso tiene su ritmo y que no siempre vamos a sentirnos bien, sin exigirnos más de la cuenta. Mantener una actitud activa, confiar en los profesionales, apoyarse en el entorno cercano y valorar los pequeños avances diarios facilita afrontar estos procedimientos de una forma más positiva y eficaz. Pedir apoyo psicológico cuando el malestar emocional se intensifica o se prolonga en el tiempo, entendiendo que cuidar la parte emocional es tan importante como seguir las pautas físicas o médicas.

P. Por último, ¿cuándo es importante recurrir a un fisioterapeuta?

R. (Martín Caride) La mayoría de consultas tienen relación con el inicio de algún dolor o molestia de aparición repentina o derivado de alguna lesión (traumatismo, caída, cirugía...). Como en el resto de especialidades sanitarias se puede acudir con objetivos de prevención o para tramiento de alguna patología. Acuda por su cuenta si presenta algún dolor o disminución de la función (movilidad, fuerza, equilibrio...) en alguna área de su cuerpo. En Clínica Alma estaremos encantados de ayudarle.