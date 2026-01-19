Tercer día de cortes en la N-120 por las reivindicaciones del sector primario: "Votaremos as noites que fagan falta"

Ourense amanecía este lunes 19 en una tercera jornada de protestas del sector primario por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Hasta 80 tractores continúan apostados en los laterales de la N-120, en las inmediaciones del Centro Comercial Ponte Vella, en unas reivindicaciones que continúan con el fuego, la paja y los palés como decorado.

Esta tercera jornada consecutiva de tractorada supone el día número 25 desde que ganaderos y agricultores comenzaron con sus protestas por el acuerdo.

"Votaremos as noites que fagan falta"

Óscar Joga, agricultor de A Limia, afirmaba a los medios congregados hoy en el lugar de las protestas que "votaremos as noites que fagan falta ata que nos queran atender, estamos fartos de que as administracións se pasen a pelota de un tellado a outro". Joga reafirmaba así el compromiso del sector con las protestas, asegurando que "estivemos toda a noite e estaremos todas as que fagan falta".

Crítica la falta de capacidad de escucha de las administraciones, "que sepan que existimos, que estamos aquí, estamos moi cansos de que se nos ignore" y lanza una petición: "a ver se teñen as agallas para podernos escoitar, que non comemos a ninguén". Además, asegura que ellos si cumplen con las partes que les exigen, ya que "se quedamos en desaloxar a autovía, desaloxamos, todas as negociacións pola nosa parte as cumplimos, pero eles non están cumplindo".

"Nos están dando largas, dixeronnos que se desaloxamos a autovía podemos solicitar cortes autorizados, agora mesmo non se está cumplindo", reivindicaba, al mismo tiempo que destacaba los desequilibrios que el acuerdo podría generar: "eles están producindo cunhas normas sanitarias, cunhas normas de bienestar animal, cunhas normas de antibioticos, cunhas normas de fitosanitarios que aquí levan prohibidas incluso décadas. Estamos de acordo co libre comercio pero teremos que competir todos con igualdade de condicións".

Diferencias entre los manifestantes

El futuro de las movilizaciones está en duda al haber surgido la división de opiniones entre los manifestantes sobre qué rumbo tomar a continuación. Algunos abogan por resistir en la N-120 hasta que los echen, mientras que otros ven más beneficioso marcharse o movilizarse hacia otra ubicación en la que puedan "hacer más daño".

Lo que es seguro es que se ha concertado una nueva reunión con representantes de Medio Ambiente, que se llevará a cabo este martes 20 de enero en la Delegación de la Xunta, con la intención de continuar ejerciendo presión y negociar soluciones para el sector.

Grandes retenciones como consecuencia del corte

El corte de la N-120 produjo en la mañana de este lunes, al inicio de esta jornada laboral, grandes retenciones en la ciudad de Ourense. En Saenz Díez con Samuel Eiján se produjo un gran atasco que provocó colas a primera hora.