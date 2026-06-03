Tercer retraso en el pago de nóminas del autobús de Ourense

Los trabajadores del servicio de transporte público de Ourense viven el retraso en el pago de sus nóminas por tercer mes consecutivo. La deuda que mantiene el Concello de Ourense con Avanza, actual concesionaria del servicio, y que se encuentra prestándolo en precario, estaría detrás de este impago, que se suma a los retrasos en el cobro de marzo y abril.

Durante os 15 anos pasados, sempre houbo unha estabilidade, e cobrabamos a día 30 ou día 31. Sempre, sin ningún problema"

“Durante os 15 anos pasados, sempre houbo unha estabilidade, e cobrabamos a día 30 ou día 31. Sempre, sin ningún problema”, explica Rubén Mouro, presidente del comité de empresa. Mouro atribuye estos retrasos a los impagos municipales, puesto que “a empresa sempre se queixou que o Concello lle debía moito diñeiro e nunca houbo un problema. Agora vemos que hai aquí algo que están tensando e nós, no medio, estando nun servizo sen cobrar”.

Esta deuda -que a 30 de abril rondaba los cinco millones de euros- se habría incrementado en un millón más, derivada de los sobrecostes por prestar el servicio en precario, y pendientes de la renovación del contrato, que Jácome ya atribuía a la empresa Gavilanes desde el mes diciembre del año pasado, pero que se encuentra todavía sin adjudicar. Según el comité de empresa, esa tensión entre Avanza y el consistorio tenía como consecuencia que en marzo no se cobraran las nóminas hasta el día 4, y en abril se viviera una situación semejante.

Más horas pendientes

A estos impagos habría que sumar las horas pendientes y complementos salariales no satisfechos todavía a los trabajadores municipales, que la Junta de Personal del Concello calcula en un total de 1,2 millones. Una deuda que ha producido la decisión de no realizar más horas extra, lo cual afecta especialmente a bomberos y Policía Local.

No sé qué piensa este alcalde y no sé cuánto valora la vida de sus vecinos. Están trabajando bajo mínimos, la gente se está negando a hacer horas extras, porque no se paga"

“No sé qué piensa este alcalde y no sé cuánto valora la vida de sus vecinos”, expresaba el presidente de la Junta de Personal, Javier Novoa. “Están trabajando bajo mínimos, la gente se está negando a hacer horas extras, porque no se paga”.

Esto pone también en peligro a la ciudadanía, pues “en el incendio del sábado -en A Ponte- hacían falta diez bomberos, y fueron seis”.

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