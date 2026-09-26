El terror de una niña de Ourense retransmitido en directo en TikTok: su madre maltrata a su gato y amenaza con matarla

Extractos de los vídeos que difundía la denunciada en redes sociales, en su residencia ubicada en la provincia de Ourense.

Un gato intenta escapar de las manos de una mujer que lo agarra, lo zarandea y lo levanta por encima de su cabeza. El animal maúlla mientras, de fondo, se escucha el llanto de una niña pequeña. La escena transcurre durante una retransmisión en directo en la red social TikTok, en la que la protagonista continúa interactuando con los espectadores entre risas. Las imágenes han desencadenado una denuncia por presunto maltrato animal presentada ante la Policía Nacional en Ourense y han llevado el caso hasta la Fiscalía de Menores por la situación de la niña, presuntamente hija de la mujer.

Las grabaciones, difundidas durante los últimos días, han provocado una oleada de indignación en las redes sociales. Numerosos usuarios comenzaron a compartir los vídeos y a intentar identificar a la protagonista, cuya residencia ha podido situarse en Ourense, en las proximidades de Barbadás.

La preocupación no se limita al trato recibido por el animal. En otra de las retransmisiones aparece nuevamente la menor, que llora desconsoladamente mientras su madre continúa ante la cámara. Unas imágenes que, junto con las declaraciones de la mujer durante otro directo, han llevado a varias personas a solicitar la intervención de las autoridades.

"Bajo la tumba de la niña, me ves a mí"

En uno de los vídeos, un usuario advierte a la protagonista de que va a denunciarla. La respuesta de la mujer, lejos de rebajar la tensión, provoca nuevas reacciones entre quienes siguen la retransmisión.

"¿Quieres sacarme a la niña? Escúchame: bajo la tumba. Y bajo la tumba de la niña, me ves a mí. Que ni se te pase por la cabeza", afirma ante la cámara.

Estas palabras, pronunciadas en referencia a la posibilidad de que le retiren a la menor, han incrementado la preocupación por la situación de la pequeña. Los hechos han llegado a conocimiento de la Fiscalía de Menores, aunque por el momento no ha trascendido si el Ministerio Fiscal ha acordado alguna actuación o medida de protección.

Una denuncia por maltrato animal ante la Policía Nacional

La movilización en las redes sociales ha sido determinante para que el caso llegue a las autoridades. Una persona que prefiere mantener su anonimato presentó una denuncia ante la Policía Nacional por el presunto maltrato al gato. Su iniciativa comenzó con la recopilación de información sobre la protagonista de los vídeos, cuya residencia pudo situarse en Ourense gracias a la colaboración de varios usuarios de X (antes Twitter).

Algunas fotografías en las que aparecía la matrícula de un vehículo contribuyeron a determinar que la mujer residía en la provincia, lo que permitió dirigir las actuaciones a las dependencias policiales de Ourense.

"Con lo poco que conseguí me presenté en comisaría acompañada de una compañera y presentamos denuncia", relata la denunciante, que posteriormente amplió su declaración con nuevos datos sobre la identidad de la mujer.

"Fui a completar la denuncia con los datos verídicos una vez que se supieron, y también llevé los vídeos de la agresión al animal y la agresión verbal a la niña en un pen drive", explica.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la denuncia recoge información sobre la posible identidad de la protagonista, un número de teléfono y tres perfiles de TikTok que estarían vinculados a ella. La denunciante entregó también un dispositivo de memoria con cuatro vídeos relacionados con los hechos.

Miguel Frigenti traslada el caso a Fiscalía de Menores

El periodista y tertuliano televisivo Miguel Frigenti, conocido por su participación en programas de Telecinco y en Gran Hermano, también se ha volcado con el caso. Fue él quien consiguió identificar a la mujer y trasladar los hechos a la Fiscalía de Menores, en una actuación anterior a la denuncia policial presentada por la otra persona.

De este modo, los hechos han llegado tanto a la Policía Nacional, por el presunto maltrato animal, como a la Fiscalía de Menores, por la situación de la niña y las declaraciones de su madre durante las retransmisiones.

La mujer reside en Ourense, cerca del municipio de Barbadás, aunque no ha trascendido la ubicación exacta de su vivienda. Por el momento, se desconoce si se han adoptado medidas de protección respecto a la menor y los hechos denunciados no han sido acreditados judicialmente.