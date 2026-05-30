Testigos relatan los intensos momentos del fuego en A Ponte: "Se levantaban las alcantarillas con cada explosión"

Vecinos describen momentos de gran tensión, con explosiones en el interior y una rápida propagación de las llamas en cuestión de minutos.

Un incendio de gran virulencia ha calcinado en cuestión de minutos el interior de un edificio situado entre la calle Basilio Álvarez y Vicente Risco, en la zona de As Caldas (Ourense), dejando escenas de gran tensión entre vecinos que presenciaron cómo las llamas avanzaban con rapidez y gran intensidad.

El fuego se declaró sobre las 10:30 horas de este sábado, cuando varios vecinos alertaron al 112 al ver humo saliendo por las ventanas del inmueble. En pocos minutos, las llamas se propagaron por el interior del edificio, obligando a un amplio despliegue de Bomberos de Ourense, Policía Nacional, Policía Local y servicios de emergencias sanitarias.

Según relatan testigos presenciales, la situación se volvió especialmente angustiosa tras los primeros minutos del incendio. “Al principio solo había humo, pero luego empezaron a salir muchas llamaradas, empezaron a explosionar cosas en el interior de la vivienda...”, explica una de las personas que presenció el suceso.

Otra de las descripciones recogidas entre los vecinos apunta a la violencia de las deflagraciones: “Se levantaban las alcantarillas con cada explosión”, aseguran.

La escena, según coinciden varios residentes de la zona, fue “muy sobrecogedora” y de gran impacto visual, con llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad y una densa humareda que cubrió el entorno del barrio de A Ponte.

Noelia Pérez, concejala del PP, también estuvo presente en el momento del incendio: “Primero se vio el humo blanco, y a continuación ocurrieron una serie de estallidos. Después empezó a arder con mucha virulencia, y la gente salió corriendo. Los vecinos están muy enfadados, porque se sabía que estaba okupado. Ha ocurrido igual que con la casa de baños, y nadie ha tomado medidas”.

El incendio se propagó con extrema rapidez y, según los testimonios recogidos, el edificio quedó envuelto en llamas en apenas unos minutos.

En cuanto a las causas, por el momento se desconocen y están siendo investigadas. Algunos agentes consultados señalan que existían indicios de entrada de personas en el inmueble, aunque no hay confirmación oficial sobre su ocupación en el momento del incendio.

El dispositivo de emergencia ha obligado a cortar varias vías del entorno mientras los bomberos continúan trabajando para asegurar la zona y evitar posibles rebrotes.

Se trata del segundo incendio de gran entidad en la ciudad en menos de quince días, tras el suceso registrado recientemente en otro edificio histórico de Ourense.