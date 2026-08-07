Una "tetada" en Ourense para hacer visible la lactancia

Las escaleras de la rúa Bailén acogieron una nueva “tetada” organizada por Arrolos de Teta con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Madres, bebés y familias participaron en una acción simbólica destinada a normalizar esta situación en los espacios públicos, compartir experiencias y reforzar las redes de apoyo durante la crianza.

“Pretendemos reunirnos, estar xuntas, compartir, atoparnos con mulleres que hai máis ou menos tempo que non vemos e coñecer tamén as que se incorporaron ultimamente”, explicó Parvati Devi, madre y asesora de lactancia de la asociación. El encuentro busca también que las mujeres y sus hijos ocupen un lugar visible en la ciudad: “Queremos aleitar e ocupar o espazo público como mulleres e como nais, e que os nenos estean presentes”.

La actividad forma parte de un programa que comenzó el lunes con una merienda familiar en el Parque Miño y continuó con una yincana temática en el Xardín do Posío. Las actividades programadas hoy, a las 12,30 horas, con la charla abierta “Falamos de lactancia cas matronas”, en el Centro de Saúde Novoa Santos. El encuentro permitirá poner en común las necesidades detectadas por las familias y los profesionales para mejorar el acompañamiento.

Devi considera que en los últimos años se ha producido “un avance moi grande a nivel social” y una recuperación de la “cultura da teta”. Cada vez más madres desean amamantar y disponen de mayor información, pero Arrolos de Teta no percibe una evolución similar en la atención sanitaria que reciben en Ourense. “Seguimos atopando practicamente as mesmas carencias e todo depende moito das profesionais coas que se atopen as mulleres”, señaló.

La asociación denuncia que, cuando aparecen problemas en la lactancia, la respuesta más habitual es recurrir al biberón sin estudiar antes el origen del problema. “Se un bebé non sobe de peso como se espera, a tendencia é suplementar directamente. Antes habería que observar unha toma, revisar o agarre e valorar outros indicadores”, defendió Devi. Algunas mujeres, añadió, acuden al colectivo después de soportar molestias durante semanas y de consultar con diferentes profesionales sin encontrar una solución que les permita continuar amamantando.

“A lactancia non ten que doer”, subrayó. Para Arrolos de Teta, garantizar una elección verdaderamente libre exige información científica, profesionales formados y una red de apoyo sanitaria, laboral y social que no responsabilice a las madres cuando surgen obstáculos.