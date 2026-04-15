Tirolinas en el Miño o el Carrabouxo bailando: Ourense pasada por IA triunfa en las redes

¿Alguna vez has pensado cómo sería una carrera de lanchas en pleno río Miño a su paso por Ourense? El uso de la Inteligencia Artificial cada vez es mayor en nuestro día a día. Esta puede ser una herramienta que nos permita automatizar ciertas tareas, explorar nuevas formas de trabajo o crear contenido.

También nos permite imaginar cómo sería Ourense desde otra perspectiva. Desde dar vida a las esculturas de la ciudad o contemplar el río de otra manera algo más lúdica. Así está triunfando ourensego en redes sociales, sumando cientos de miles de reproducciones.

Esta, a través de la aplicación de la inteligencia artificial, crea vídeos con inteligencia artificial imaginando un Ourense distinto. Por ejemplo, da vida a la Vaca Popi de la Plaza de Paz Novoa, quien asusta a un turista que se anima a tomarse una foto con ella, asegurando que puede volver a ser retirada para ser pintada de nuevo por su autor Leandro Sánchez, como suele ser habitual.

Las estatuas cobran vida

¿Imaginas poder bailar una muñeira con Tere? ¿O compartir una bachata con La Castiñeira? En esta cuenta nos muestra cómo se moverían las estatuas de la ciudad a ritmo de Tanxugueiras o Enrique Iglesias. Conversar con Estanislao Reverter y sus aventuras con su Alpinche también es posible para esta cuenta usando la inteligencia artificial.

¿Quién no se ha imaginado el Miño y sus alrededores de manera distinta? Esta cuenta plantea la posibilidad de poder cruzar el río entre el Puente Romano y el Puente del Milenio a través de una tirolina. O plantea la posibilidad de vivir carreras de motos de agua durante el verano ourensano, atrayendo a los mejores del mundo.

Decenas de miles de reproducciones

Los vídeos suman en total cientos de miles de reproducciones en sus redes sociales. Comentarios como "Están las carreteras todas que se caen a pedazos va ponerse a teleféricos ahora" o "tienen miedo al éxito" acompañan a las ocurrencias del usuario.