Trabajo Social logra completar sus vacantes para este curso

A escasos días para el regreso a las aulas del Campus de Ourense -el lunes, 7 de septiembre, será el primer día de clase-, las universidades gallegas siguen teniendo abierto su plazo de inscripción. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó ayer un nuevo llamamiento de matrícula para que los estudiantes que superaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El Campus de Ourense llegó a septiembre con plazas disponibles en siete de las 24 titulaciones que oferta. Sin embargo, en este nuevo listado de admitidos se han completado los huecos vacantes en el grado en Trabajo Social, que finalmente cerró con un 5,488 como nota de corte. Los alumnos que hayan sido convocados en este sexto llamamiento de matrícula tienen de plazo para formalizar su matrícula hasta las 23,59 del jueves.

Es importante que los alumnos que se hayan quedado sin plaza estén atentos a sus correos electrónicos y al teléfono móvil, ya que podría haber alguna vacante de última hora con la que ya no se contaban. Esta situación se debe a que algunos estudiantes piden plaza en otras universidades del país y que finalmente se acaban desplazando para estudiar.

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Los grados de Ciencias Ambientales; Ingeniería Agraria; Turismo; Simultaneidad de Turismo y Geografía e Historia; Simultaneidad de Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales y en la Simultaneidad de Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos aún tienen plazas. Con todo, desde la UVigo celebran los datos de matrícula. “La matrícula está funcionando estupendamente, tenemos en este momento sobre un 4% de plazas vacantes, pero hay muchas titulaciones que tienen sobrematrícula”, explicó la rectora, Carmen García Mateo, durante la jornada de bienvenida al Campus.

Ante este “overbooking”, la rectora destacó que es una muestra de que las titulaciones que se ofertan aquí suscitan gran interés y aseguró que desde la institución trabajarán para “atender a más estudiantado” y solventar las limitaciones administrativas.