Uno de cada tres coches de Ourense no puede entrar a la Zona de Bajas Emisiones

El distintivo medioambiental se ha convertido en el santo grial para los conductores que pretenden circular por las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es lo que sucede en Ourense, donde desde el 26 de diciembre los que quieran entrar con su vehículo por determinadas calles del centro deberán tener etiqueta con el fin de luchar contra la contaminación. Esta exigencia contrasta con la situación del parque móvil de la provincia, el cual es el más envejecido de España.

Los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran cómo en la provincia hay un total de 190.314 turismos, de los cuales 69.102 no pueden acceder a ningún distintivo medioambiental. Esto supone que 1 de cada 3 coches no puedan acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad y si lo hacen se expondrán a sanciones de 200 euros, aunque las multas no comenzarán hasta el mes de julio.

Territorios con mayor porcentaje de vehículos sin etiqueta y territorios con menor porcentaje de vehículos sin etiqueta

Estos vehículos que no pueden optar a un distintivo medioambiental son los diésel anteriores a 2006 y los gasolina previos al año 2000. En cuanto a los vehículos que cuentan con esta etiqueta en la provincia, la mayoría tienen la B, la cual está en el punto de mira de las restricciones europeas. De hecho, en ciudades como Bilbao ya no pueden entrar en la ZBE y se espera que en el futuro cercano esta restricción se amplíe a más urbes.

Parque móvil de Ourense

Por el contrario, apenas poco más del 4% de los turismos matriculados en Ourense cuentan con etiquetas Eco y Cero, que distinguen a los vehículos menos contaminantes y son las mejor posicionadas de la clasificación. Sin embargo, la tendencia en la compra de turismos nuevos en la provincia ha cambiado y ahora se imponen los coches híbridos y eléctricos -acceden a estos distintivos- frente a los de combustión

La etiqueta vuelve a mostrar una España de dos velocidades, con las provincias de interior del noroeste olvidadas. Ourense, Zamora y León vuelven a ocupar las posiciones de cola mientras a la cabeza están Madrid y Barcelona, donde esta problemática solo afecta a menos del 20% de los turismos.