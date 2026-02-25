A juicio por una agresión sexual al compartir un taxi en Ourense

La vista oral en la sección Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense por una presunta agresión sexual fue aplazada este martes debido a que la abogada del acusado no pudo conectarse por videoconferencia desde A Coruña.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de septiembre de 2024 en un taxi compartido entre varios jóvenes que realizaba el trayecto entre Verín y Vilaza. Durante el viaje, el acusado (nacido en 2003) presuntamente realizó tocamientos de índole sexual y trató de besar por la fuerza a la víctima, un menor nacido en 2007, que se resistió e intentó frenar la agresión.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita dos años de prisión, inhabilitación para trabajar con menores, cinco años de libertad vigilada y de alejamiento a 200 metros , además de una indemnización de 1.000 euros para el joven. El inculpado niega los tocamientos así como el beso, por lo que su letrada plantea una sentencia absolutoria. La jueza señaló el 29 de abril para el juicio.