El Concello de Ourense gastó más de 18.000 euros en dromedarios para la cabalgata de Reyes

El Concello de Ourense destinó más de 18.000 euros de dinero público al alquiler de dromedarios para la cabalgata de Reyes Magos, según ha denunciado la Fundación Franz Weber (FFW). El contrato fue adjudicado a un autónomo de Cantabria por 14.995 euros sin IVA, apenas cinco euros por debajo del límite legal permitido para un contrato menor, lo que ha vuelto a generar críticas por el procedimiento utilizado.

Con el IVA incluido, el importe final asciende a 18.143 euros. Desde la organización naturalista subrayan que esta fórmula de contratación se ha repetido en todas las ocasiones en las que el Concello ha autorizado el uso de animales en cabalgatas, una práctica que, a su juicio, debería ser revisada por organismos de control como el Tribunal de Cuentas.

Además, sigue sin aclararse el coste real del alquiler de los renos utilizados en el primer desfile navideño celebrado este año en la ciudad, lo que podría elevar aún más el gasto total.

Críticas por el uso reiterado de contratos menores y por el bienestar animal

Según los cálculos de la Fundación Franz Weber, el coste global del uso de animales en las celebraciones navideñas podría superar los 36.000 euros, sumando las cabalgatas de Papá Noel y de Reyes Magos, ambas con animales vivos. La ONG denuncia además la baja calidad de los espectáculos, especialmente si se comparan con cabalgatas sin animales celebradas en ciudades como Pontevedra, A Coruña o Lugo, que registran mayor asistencia y mejor valoración del público.

La entidad también alerta del impacto negativo en la imagen de Ourense, ya que los vídeos de renos y dromedarios recorriendo las calles acumulan miles de reproducciones y comentarios críticos en redes sociales, vinculando la ciudad a la explotación animal.

A estas críticas se suma el perfil del adjudicatario, que recibe de forma reiterada estos contratos municipales y desarrolla actividades de carácter recreativo con animales. Según los ecologistas, no se trata de un zoológico ni de un centro de conservación supervisado, lo que genera dudas sobre el bienestar de los ejemplares utilizados en estos eventos.

La Fundación Franz Weber vuelve así a mostrar su disconformidad con la política del gobierno local, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, y recuerda que el uso de animales en cabalgatas es una práctica prácticamente desterrada en Galicia y en el resto de España, mientras que Ourense continúa apostando por este modelo un año más.