A menos de un mes para que se sortee el Gordo, las administraciones de lotería ourensanas ya han cambiado de ritmo. “A partir del día 15 la gente se puso en modo Lotería de Navidad”, asegura Luis Carballeda, responsable de “La Suerte de Ervedelo”. En este establecimiento son testigos de que el décimo sigue generando ilusión y se ha convertido en un comodín perfecto para las fiestas. “Hoy en día todo el mundo tiene de todo y hacer un regalo es complicado porque no sabes qué comprar; con un décimo cumples el requisito de la tradición y el del regalo”, explica Carballeda sobre la costumbre de regalar e intercambiar números entre familiares y amigos, que gana peso cada campaña.

En cuanto al ritmo de despacho, el balance es positivo. En el Kiosko D’ Pepe Librería, su responsable, Jose Lema, asegura que la campaña “está yendo estupendamente” y que se está despachando “mucha lotería”. Por su parte, Jorge Anta, de Lotería Anta, señala que su venta real de décimos (al margen de las reservas aún sin cobrar) se sitúa casi un 5 % por encima del año pasado en estas mismas fechas.

Los premios repartidos en los últimos años actúan además como un imán para los visitantes. “Los turistas ya vienen a propósito y te dicen: ‘Yo sé que aquí dais premios, me voy a llevar uno para compartir’”, apunta Carballeda. Una tendencia que corrobora Lema, quien destaca que “se está llevando mucha lotería para fuera de Ourense”, aunque gran parte de sus ventas cada año se deben a las reservas de empresas locales y centros médicos de la zona.

A la espera de conocer si la fortuna vuelve a recaer en Ourense el próximo 22 de diciembre (hasta ahora el Gordo cayó en la provincia en tres ocasiones -2008, 2018 y 2023-), la emoción por este sorteo ya se percibe en las administraciones de la ciudad. En Ervedelo han apostado por decorar a lo grande incorporar un Papá Noel para atraer la suerte, mientras que en Lotería Anta han aplazado su traslado de las Galerías Centrales a un nuevo local en la calle Santo Domingo hasta después de las fiestas para no “volver locos” a sus clientes. Si el Gordo cae en la ciudad, en Anta ya tiene preparado un cañón de confeti para celebrarlo y Carballeda lo tiene claro: “Cerramos O Couto y hacemos una fiesta”.